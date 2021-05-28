Россию ждет новый подъем заболеваемости коронавирусом. Называем дату
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Россию ждет новый подъем заболеваемости коронавирусом. Называем дату

9:37:185/28/2021Фото: pixabay
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Нужно привить всех и сразу, чтобы вакцина начала действовать и новой эпидемии не было.

Новый подъем заболеваемости ковидом ждет нас осенью

Ведущий научный сотрудник научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Любовь Козловская рассказала в интервью Известиям, какой сценарий по коронавирусу ждет нас в будущем. По ее мнению, ковид в скором времени станет сезонным, как грипп. То есть, если летом заболеваемость упадет, то осенью и зимой нас ждет резкий подъем.

Также она отметила, что если до осени «мы не привьем всех одномоментно» ка в Чили и Сан-Марино, то никакого эффекта от вакцинации не будет.

Кроме того, Козловская заметила, что ситуация в мае будущего года будет точно такая же как в мае этого года. Те, кто получил прививку, будут переносить ковид как обычное ОРВИ, лишь у некоторых может начаться воспаление легких. Но тем не менее, вирус будут продолжать циркулировать.

Отметим, что сейчас в стране полным ходом идет вакцинация от коронавируса. Прививаются не только люди, но даже домашние животные. В настоящее время прививку получили уже миллионы человек. Кстати, домашним животным можно поставить прививку всего за 500 рублей, а люди же могут получить ее бесплатно.

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