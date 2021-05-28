Больницы региона получат 586 единиц нового оборудования на 1,3 млрд рублей

Флюорографы, маммографы, рентгены – 586 единиц медицинского оборудования на общую сумму более 1,3 млрд рублей получат учреждения здравоохранения региона в 2021 году. Более 152 млн рублей будет направлено на комплексный капитальный ремонт 20 объектов здравоохранения региона. Модернизация первичного звена здравоохранения региона, cоздание единого цифрового контура, а также другие вопросы реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2021 году рассмотрены в ходе совещания под руководством первого заместителя Губернатора Юрия Петухова.
Участие в совещании, прошедшем в формате видеоконференции в Правительстве региона, приняли руководители профильных областных исполнительных органов государственной власти, задействованных в реализации нацпроекта «Здравоохранение», а также представители государственных медучреждений, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области.
О ходе реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области в 2021 году доложил заместитель министра здравоохранения региона Александр Колупаев. В течение года учреждения здравоохранения региона получат 586 единиц медицинского оборудования на общую сумму более 1,3 млрд рублей. Это флюорографы, маммографы, рентгены, оборудование для функциональной диагностики и другое оборудование. По областной программе также запланировано проведение комплексного капитального ремонта 20 объектов здравоохранения на общую сумму более 152 млн рублей и разработка сметной документации на 18 объектов на сумму более 14 млн рублей. В частности, в 2021 году будет проведен капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ НСО «Городская больница № 4» и врачебной амбулатории в п. Красный Яр (ГБУЗ НСО «НКЦРБ»). В докладе о работе по реализации ключевых направлений нацпроекта замминистра подробно доложил о текущей ситуации по проведению торгов, закупочных процедур, заключении контрактов на поставку оборудования и ремонтов. В частности, в 2021 году запланировано приобретение более 580 единиц медицинского оборудования на общую сумму 1,3 млрд рублей.
На совещании обсудили и ход реализации других региональных проектов, входящих в нацпроект «Здравоохранение»: «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Программа развития детского здравоохранения Новосибирской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
В ходе совещания были подробно рассмотрены вопросы реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении», в частности, работа электронной очереди в медицинских учреждениях, использование возможностей Единого портала госуслуг для записи в поликлиники и вызова врача на дом. С соответствующим докладом выступил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов – он сообщил, что на сегодняшний день в среднем с помощью электронной очереди обслуживается около 15 тысяч пациентов в день – отмечена позитивная динамика в данном направлении.
Кроме того, руководители медицинских учреждений, отчитались о проведении модернизации и капитальных ремонтов, планах на 2021 год.
В завершение совещания Юрий Петухов обратил внимание на важность активизации проведения запланированных контрактных процедур для реализации мероприятий нацпроекта «Здравоохранение».
Источник: пресс-служба правительства Новосибирской области