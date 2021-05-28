Можно ли работать в огороде 28 мая на Пахома Бокогрея и как защититься от плохого сна?

Настоящее тепло приходило именно с этим днем, люди подмечали, что холодно уже не бывает, греет солнышко, на которое днем обязательно выходили старики, чтобы погреться. Отсюда и название Бокогрей. А Пахом - потому что сегодня, 28 мая, в православных храмах почитают память преподобного Пахомия.
Сегодняшний день посвящался главной работе с самого утра- полагалось закончить посев пшеницы и позднего овса, причем выполнить работу нужно было строго до полудня.
На огород не ходили сегодня. Потому что все посаженое либо пропадет, либо будет пустоцветами. Кабачки и огурцы росли кривыми. Рассаду капусты съедали гусеницы. И помимо огорода у женщин сегодня были свои заботы.
Обязательно сегодня устраивалась генеральная уборка в доме с перемыванием полов. Пока старики с детьми грели бока на солнышке - положено было убраться как можно тщательнее. Если проигнорировать эту традицию, то кошелек будет всегда пустым. Если не было времени на генеральную уборку, убирались хотя бы немного, но полы нужно было вымыть все равно.
Запреты
На Пахомия строго запрещалось трогать чужие деньги или передавать их из рук в руки. Сдачу в магазине забирайте со специального блюдца или с прилавка.
Запрещалось сегодня продолжать посевные работы после обеда - урожай весь пропадет.
Влюбленным девушкам нельзя было сегодня судачить о своем возлюбленном. иначе это приведет к расставанию
Сны сегодня снились правдивые. Если снился хороший сон. нужно было его записать, расшифровать и перечитывать, пока он не исполнится. Плохой сон, чтобы не сбылся, нужно было рассказать текущей воде - на реке или из под крана. Он "утечет" вместе с водой и не сбудется.
Приметы
Жаркое красное солнце на восходе обещало жаркое засушливое лето. Если вы видели на улице много летающей паутины - это говорило о том же.
Увидеть радугу сегодня - завтра будет хорошая погода.
Если сегодня тепло и солнечно такой же будет будущая неделя.
Если считать в небе ворон - столько же несчастий в этом году придется пережить.
Увидеть летящую стаю птиц в небе - к беде.