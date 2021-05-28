Клиенты Ясной Поляны не имеют понятия о законе, который указывает на то, что после 22.00 шуметь нельзя
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Клиенты Ясной Поляны не имеют понятия о законе, который указывает на то, что после 22.00 шуметь нельзя

10:29:195/28/2021Фото: pixabay
0

Группа лиц, детей и взрослых, выйдя в 23.00 27.05 на парковку Ясной Поляны начали пускать фейерверк.

Салюты были запущены буквально в нескольких метрах от жилых домов

Клиенты Ясной Поляны не имеют понятия о законе, который указывает на то, что после 22.00 шуметь нельзя. Группа лиц, детей и взрослых, выйдя в 23.00 27.05 на парковку Ясной Поляны начали пускать фейерверк. Салюты были запущены буквально в нескольких метрах от жилых домов. Так вот вопрос ко взрослым:

- Вы не вменяемые совсем или как вообще??? То же самое касается особо умных людей, которые встают на своих авто на парковку и включают очень громко музыку. Отдыхая сами - думайте о людях которые живут в этом районе!! К охране Ясной Поляны отдельный вопрос, почему они допускают такие действия своих клиентов. Позор.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
шум по вечерам
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что нужно сделать, чтобы не шумели по вечерам и ночам?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Гороскоп на 29 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:18 5/28/2021
    Гороскоп на 29 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    БердскКоронавирус в Бердске: Опубликованы истинные данные о зараженных за сутки на 28 мая
    10:19:41 5/28/2021
    Коронавирус в Бердске: Опубликованы истинные данные о зараженных за сутки на 28 мая
    Бердск"Он не попадает в тяги советских санаториев": Директор "Сибиряка" Роман Приходько раскрыл все секреты легендарной сибирской здравницы Бердска
    10:04:53 5/28/2021
    "Он не попадает в тяги советских санаториев": Директор "Сибиряка" Роман Приходько раскрыл все секреты легендарной сибирской здравницы Бердска
    В России набрали взяток на 22 миллиарда рублей за четыре месяца 2021 года
    10:02:47 5/28/2021
    В России набрали взяток на 22 миллиарда рублей за четыре месяца 2021 года
    «Привлечены к обсуждению всех вопросов»: замгубернатора Сергей Сёмка обсудил с общественностью переработку ТКО в регионе
    9:59:36 5/28/2021
    «Привлечены к обсуждению всех вопросов»: замгубернатора Сергей Сёмка обсудил с общественностью переработку ТКО в регионе
    Больницы региона получат 586 единиц нового оборудования на 1,3 млрд рублей
    9:54:41 5/28/2021
    Больницы региона получат 586 единиц нового оборудования на 1,3 млрд рублей
    28 мая - День пограничника: красивые открытки и поздравления с любовью для СМС
    9:40:27 5/28/2021
    28 мая - День пограничника: красивые открытки и поздравления с любовью для СМС
    Россию ждет новый подъем заболеваемости коронавирусом. Называем дату
    9:37:18 5/28/2021
    Россию ждет новый подъем заболеваемости коронавирусом. Называем дату
    Блогер извинился за "шайтана" перед Кадыровым и удалил свой профиль в Tik Tok
    9:20:51 5/28/2021
    Блогер извинился за "шайтана" перед Кадыровым и удалил свой профиль в Tik Tok
    Календарь дачника на 28 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:39 5/28/2021
    Календарь дачника на 28 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?