Клиенты Ясной Поляны не имеют понятия о законе, который указывает на то, что после 22.00 шуметь нельзя. Группа лиц, детей и взрослых, выйдя в 23.00 27.05 на парковку Ясной Поляны начали пускать фейерверк. Салюты были запущены буквально в нескольких метрах от жилых домов. Так вот вопрос ко взрослым:
- Вы не вменяемые совсем или как вообще??? То же самое касается особо умных людей, которые встают на своих авто на парковку и включают очень громко музыку. Отдыхая сами - думайте о людях которые живут в этом районе!! К охране Ясной Поляны отдельный вопрос, почему они допускают такие действия своих клиентов. Позор.