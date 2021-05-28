Ариана Гранде опубликовала свадебные фото с Далтона Гомесом: полюбуйтесь ее наколкой
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Ариана Гранде опубликовала свадебные фото с Далтона Гомесом: полюбуйтесь ее наколкой

10:33:405/28/2021Фото: Инстаграм
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Церемония прошла в интимной и неформальной обстановке с близкими друзьями и родными.

Фото со свадьбы Гранде и Гомес набрали миллионы лайков


Совсем недавно известная певица Ариана Гранде тайна вышла замуж за агента по элитной недвижимости Далтона Гомеса. Свадьба прошла в доме Гранде в Монтесито. На ней присутствовали только самые близкие друзья и родные. Всего на празднике присутствовало не больше 20 человек. Как стало известно, молодожены решили провести праздник в интимной и неформальной обстановке. Но несмотря на это, поклонники остались в восторге от церемонии и наряда певицы.

А вчера, 27 мая, Гранде опубликовала в своем профиле Инстаграм фотографии с церемонии. Всего за 15 минут они набрали больше миллиона лайков и семь тысяч комментариев. На фото видно, что на церемонию певица надела платье с открытой спиной от модельера Веры Вонг. На голове у Гранде фата с бантом и любимый хвост, а на глазах — стрелки.

Напомним, что Гранде и Гомес обручились еще в декабре прошлого года. А впервые вместе вышли в свет они в мае 2020 года в клипе Арианы и Джастина Бибера.

Кстати, сейчас под фотографиями Гранде со свадьбы больше 15 миллионов лайков и свыше 115 тысяч комментариев.



 










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Публикация от Ariana Grande (@arianagrande)








 










Посмотреть эту публикацию в Instagram























 

Публикация от Ariana Grande (@arianagrande)




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