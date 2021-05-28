Ариана Гранде опубликовала свадебные фото с Далтона Гомесом: полюбуйтесь ее наколкой

Совсем недавно известная певица Ариана Гранде тайна вышла замуж за агента по элитной недвижимости Далтона Гомеса. Свадьба прошла в доме Гранде в Монтесито. На ней присутствовали только самые близкие друзья и родные. Всего на празднике присутствовало не больше 20 человек. Как стало известно, молодожены решили провести праздник в интимной и неформальной обстановке. Но несмотря на это, поклонники остались в восторге от церемонии и наряда певицы.
А вчера, 27 мая, Гранде опубликовала в своем профиле Инстаграм фотографии с церемонии. Всего за 15 минут они набрали больше миллиона лайков и семь тысяч комментариев. На фото видно, что на церемонию певица надела платье с открытой спиной от модельера Веры Вонг. На голове у Гранде фата с бантом и любимый хвост, а на глазах — стрелки.
Напомним, что Гранде и Гомес обручились еще в декабре прошлого года. А впервые вместе вышли в свет они в мае 2020 года в клипе Арианы и Джастина Бибера.
Кстати, сейчас под фотографиями Гранде со свадьбы больше 15 миллионов лайков и свыше 115 тысяч комментариев.
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