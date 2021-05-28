Что хорошо в одиночестве пишут те, кто никому не нужен!

В группу Подслушано в Бердске написал читатель:
О том, что им хорошо в одиночестве, пишут только те люди, которые никому не сдались по причине невыносимого характера или дрянного поведения. Даже внешность роли не имеет. У меня всё.
Которые никому не сдались по причине невыносимого характера или дрянного поведения.
От редакции
А вам хорошо в одиночестве?
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