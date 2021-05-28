"Немного" выпила и заснула: Несколько часов не могли достучаться до 56-летней пропавшей родственники в Бердске. Пришлось взламывать дверь

Спасатели Бердска помогли родственникам выйти на связь с 56-летней бердчанкой. Она не отзывалась на звонки и стук в дверь несколько часов. Инцидент произошел на ул. Карла Маркса.
- Вчера был выезд бытового характера. В 16:30 поступила информация от оперативного дежурного ГУ МВД по Бердску о том, что требуется деблокировка двери. Как сказали родственники, женщина 1965 года рождения находиться внутри длительное время. При помощи аварийно-спасательного инструмента в присутствии сотрудников полиции и родственников спасатели дежурной смены деблокировали дверь, обеспечив доступ в квартиру. Женщина спала в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она передана родственникам. В медицинской помощи не нуждалась,- рассказал "Курьер. Среда. Бердск" начальник бердского поисково-спасательного подразделения Сергей Козин.
Напомним, что случаи деблокировки дверей в Бердске происходят часто. В основном, картина, которую видят родственники по ту сторону двери, представляется трагической.