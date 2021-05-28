Депутат новосибирского заксобрания от Бердска Ирина Диденко отрицает, что владеет квартирой в Испании за 281 тысячу евро

Недавно независимый депутат городского Совета Новосибирска Сергей Бойко выложил в сеть документы, из которых следует, что семья депутата новосибирского Законодательного собрания Ирины Диденко приобрела в Испании квартиру общей площадью 110 квадратных метров.
Этот вопрос решили рассмотреть на заседании фракции «Единой России» в заксобрании и на президиуме регионального отделения партии. Сама Диденко категорически отрицала данный факт. Вернее, по ее словам, квартира была, но она ее давно уже продала. Это случилось еще в 2014 году.
Но как комментирует в соцсетях Бойко, в выписке от 30 марта этого года значится, что она владеет этой квартирой вместе с супругом.
Отметим, что испанскую квартиру депутат купила еще в 2008 году за 281 тысячу евро. Плюс отдельной стоимостью шел балкон — его семья депутата приобрела за 25 тысяч евро.
В итоге, Бойко решил все это так не оставлять и направил запрос в прокуратуру региона с просьбой провести проверку, а также лишить Диденко депутатского мандата.
Кстати, Бойко также опубликовал документы, из которых видно, что в собственности Диденко есть недостроенный трехэтажный дом, в котором есть даже вертолетная площадка. Также у нее есть пять земельных участков и квартира. Все это следует из декларации о доходах. Также Ирина владеет компанией «ГофроМастер» совместно с мужем.