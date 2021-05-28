Путин подписал закон: Заявление на детское пособие в 5650 рублей оформляют ли на Госуслугах 28 мая 2021 года, узнайте
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Путин подписал закон: Заявление на детское пособие в 5650 рублей оформляют ли на Госуслугах 28 мая 2021 года, узнайте

11:01:015/28/2021Фото: pixabay.com
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Президент подписал закон, Минтруд установил правила новой выплаты. Кроме того, утверждены критерии нуждаемости семьи. Просто бездельники денег не получат.

Новые выплаты полагаются детям от 8 до 16 лет включительно из неполных бедных семей
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Владимир Путин 26 мая подписал документ, в соответствии с которым внесены изменения в «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Президент определил, что с 1 июля 2021 года устанавливаются новые виды пособий, в том числе ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Право на эту выплату, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», имеет единственный родитель ребенка или родитель (иной законный представитель), в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов. Размер этого пособия составляет 50% величины прожиточного минимума для детей в субъекте РФ. В среднем по стране это 5650 рублей.

Данное пособия предоставляются при условии, что размер среднедушевого дохода семьи заявителя не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Одновременно Минтруд разработал правила получения выплаты неполными малообеспеченными семьями на детей от 8 до 17 лет. В ведомстве уточнили, что при назначении этого пособия будет использоваться комплексная оценка нуждаемости.

Назначение и выплату пособий для одиноких родителей будет осуществлять Пенсионный фонд России. В основном сведения для получения денег проверят автоматически, в большинстве случаев предоставлять дополнительные справки не потребуется. Как указал Минтруд, заявление можно будет заполнить на портале «Госуслуги» или обратиться за выплатой в территориальные отделения ПФР лично.

Выплаты будут назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости. То есть, пособие смогут получать одинокие родители, если среднедушевой доход в семье - меньше прожиточного минимума и семья соответствует имущественным критериям назначения выплаты. Кто сможет получить пособие, «Курьер. Среда. Бердск» писал подробно.

Кроме того, утверждены основания для отсутствия доходов. Среди них уход за ребенком или инвалидом, служба в армии и отбывание наказания в колонии. Просто бездельники денег не получат.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Пенсионный фонд готовится к выплате нового пособия, ждет разъяснений. И пока, на 28 мая 2021, на сайте госуслуг нет возможности оформить заявление на получение выплаты на ребенка от 8 до 17 лет. Вероятно, в ближайшие дни появится новое окно с подробной инструкцией по оформлению заявки.

Основания для низкого дохода

-уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье (т. е. у одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия);

-уход за ребёнком, если речь идёт о единственном родителе (т.е. у ребёнка официально есть только один родитель, второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести);

-уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет;

-уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет;

-обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет;

-срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации;

-прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более;

-безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве безработного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе);

-отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы.

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