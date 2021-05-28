Мужчина упал на пути в метро Новосибирска: Пассажиров экстренно эвакуируют

В Новосибирске экстренно эвакуируют всех пассажиров метро. В настоящее время происходит эвакуация горожан со станции Октябрьская. Как сообщают очевидцы, поезд метров резко остановился между двумя станциями. Пассажиры находились в растерянности. Поезд некоторое время просто стоял, потом людей начали выводить через второй вагон. Также очевидцы добавили, что движение в метрополитене остановилось в обе стороны.
По предварительным данным, все это произошло из-за ЧП на станции Октябрьская. Сначала была информация, что поезд сбил мужчину, который находился на рельсах. Но как позже сообщила АСТ-54, человек упал на пути. К счастью, машинист экстренно затормозил и мужчина не пострадал. Сейчас его осматривают медики. Он жив и по всей видимости, не получил серьезных травм.