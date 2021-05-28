Отец угрожал жене отверткой и топором. Подробности кражи ребенка у метро в Омске

Жуткое происшествие произошло вчера, 27 мая. В Омске. Там местный житель, угрожая жене топором и отверткой, отобрал у нее ребенка.
Все произошло возле одного из городских кинотеатров. Но на счастье, мимо проходил курсант полиции, который стал свидетелем произошедшего. По его словам, он заметил мужчину на руках, который убегал от кричащей женщины. Он преградил ему дорогу и попытался выяснить, что происходит. Но мужчина не намерен был сдаваться — он начал отталкивать курсанта. В какой-то момент у него упал портфель, из которого выпал топор. Затем курсант заметил, что мужчина направляет отвертку в ребенка и быстро среагировал — выхватил предмет и выбросил его. А после этого попросил у прохожих, чтобы те вызвали полицию.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.