Мэр Евгений Шестернин решил ответить через месяц, почему он зовет на совещания избранные СМИ Бердска

Через месяц ответит на запрос "Курьер. Среда. Бердск" о проведении аппаратных совещаний мэр Бердска Евгений Шестернин.
Напомним, что аппаратные совещания у Евгения Шестернина проходят в очень странном ракурсе. С начала пандемии заявляли, что собрания проводятся в закрытом формате, но по публикациям других СМИ становиться понятно, что представителям иных редакций на совещаниях присутствовать разрешено. 25 мая "Курьер. Среда. Бердск" направил официальный запрос в администрацию и поинтересовался, почему на совещаниях разрешено присутствовать не всем СМИ Бердска. Следует сказать, что информации о проведении аппаратных совещаний нет нигде.
Вчера, 27 мая нам поступила отсрочка с подписью Евгения Шестернина. Она содержала следующее:
- Сообщаю вам, что запрос от 25.05.2021 получен и направлен специалистам для подготовки ответа. Ответ будет направлен не позднее 25.06.2021.
Отметим, что в нашем запросе было всего лишь 7 вопросов. Все они перечислены ниже.
Так, почему же власти Бердска приглашают на аппаратные совещания только избранные СМИ и медлят с ответом на запросы - остается только догадываться. А пока приходится только ждать ответ через месяц.