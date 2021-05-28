Мэр Евгений Шестернин решил ответить через месяц, почему он зовет на совещания избранные СМИ Бердска
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Мэр Евгений Шестернин решил ответить через месяц, почему он зовет на совещания избранные СМИ Бердска

12:58:215/28/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Свою отсрочку глава администрации никак не объяснил. " Ответ будет направлен не позднее 25.06.2021",- написал Евгений Анатольевич.

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Через месяц ответит на запрос "Курьер. Среда. Бердск" о проведении аппаратных совещаний мэр Бердска Евгений Шестернин.

Напомним, что аппаратные совещания у Евгения Шестернина проходят в очень странном ракурсе. С начала пандемии заявляли, что собрания проводятся в закрытом формате, но по публикациям других СМИ становиться понятно, что представителям иных редакций на совещаниях присутствовать разрешено. 25 мая "Курьер. Среда. Бердск" направил официальный запрос в администрацию и поинтересовался, почему на совещаниях разрешено присутствовать не всем СМИ Бердска. Следует сказать, что информации о проведении аппаратных совещаний нет нигде.

Вчера, 27 мая нам поступила отсрочка с подписью Евгения Шестернина. Она содержала следующее:

- Сообщаю вам, что запрос от 25.05.2021 получен и направлен специалистам для подготовки ответа. Ответ будет направлен не позднее 25.06.2021.

Отметим, что в нашем запросе было всего лишь 7 вопросов. Все они перечислены ниже.

Запрос отправленный "Курьер. Среда. Бердск"

Так, почему же власти Бердска приглашают на аппаратные совещания только избранные СМИ и медлят с ответом на запросы - остается только догадываться. А пока приходится только ждать ответ через месяц.

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От редакции

В этот раз власти нормально ответят на запрос?

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