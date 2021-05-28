Летний отдых в Бердске

Бердск - жемчужина Новосибирской агломерации, курортная зона в самом центре Сибири. Обское водохранилище - это море рукотворное, образованное при строительстве плотины, но от этого факта не становящееся менее прекрасным. В ясные дни хорошо видно, как водная гладь простирается до самого горизонта и сливается с небом. А вечерами случаются очень красивые закаты, просто волшебные. Более красивых закатов, чем в Бердске, не существует во всем мире.
В прибрежной курортной зоне расположились многочисленные санатории, профилактории, SPА-отели совершенно не случайно, так как летний климат радует конкретным теплом. Летом Бердск не так уж сильно отличается от курортов Индии или Турции. Такая же «сумасшедшая» дневная жара сменяется ласковым вечером. Бердские и речкуновские курортные зоны, санатории и SPА-отели заполняются не только бердчанами, но и иногородними туристами. Люди приезжают из Тюменской, Кемеровской, Томской областей, Якутии к нам на отдых, по достоинству оценивая все прелести сибирской курортной зоны. Сплошь по всему берегу Обского моря и Берди расположены знаменитые еще с советских времен санатории, а также добавились совершенно новые. Если этим летом кризис отменил ваши планы на выезд за границу, это не беда, можно выбрать себе достойный отдых по душе и в окрестностях родного города.
Что вкуснее на природе?
Первым на ум приходит шашлычок на берегу. Когда последние лучи солнца золотят кромки облаков, так и хочется пойти на берег, посидеть у костра. Заодно приготовить ужин для всей семьи - пожарить ароматный и вкусный шашлык: из курицы, свинины, баранины... Шашлык на углях особенно прекрасен в авторском исполнении. Но если у вас нет времени заниматься маринадом, готовый шашлык можно купить в магазине. Также хорошо готовить на углях некоторые виды рыб - форель, терпуг, скумбрия выходят такие, что пальчики оближешь. Особенно хорош на гриле терпуг в лимонном маринаде.
Если вы не хотите заморачиваться с шашлыками - закажите еду. Аппетитные суши и ароматная пицца через 30 минут только из печи на вашем столе. Насытившись, самое время поразвлечься.
Первым на ум приходит шашлычок на берегу. Когда последние лучи солнца золотят кромки облаков, так и хочется пойти на берег, посидеть у костра. Заодно приготовить ужин для всей семьи - пожарить ароматный и вкусный шашлык: из курицы, свинины, баранины... Шашлык на углях особенно прекрасен в авторском исполнении. Но если у вас нет времени заниматься маринадом, готовый шашлык можно купить в магазине. Также хорошо готовить на углях некоторые виды рыб - форель, терпуг, скумбрия выходят такие, что пальчики оближешь. Особенно хорош на гриле терпуг в лимонном маринаде.
Если вы не хотите заморачиваться с шашлыками - закажите еду. Аппетитные суши и ароматная пицца через 30 минут только из печи на вашем столе. Насытившись, самое время поразвлечься.
Солнцезащитные очки
Для многих людей затемненные очки являются одновременно и стильным аксессуаром, и надежным средством защиты глаз от ультрафиолетового излучения.
ПРАВИЛА ВЫБОРА СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ
Для многих людей затемненные очки являются одновременно и стильным аксессуаром, и надежным средством защиты глаз от ультрафиолетового излучения.
ПРАВИЛА ВЫБОРА СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ
- Покупайте затемненные очки только в салонах оптики или специализированных магазинах. В таких заведениях вам могут предоставить сертификат качества на товар и дать гарантию на покупку.
- Учитывайте индекс затемненности, указанный на очках (1 — для не слишком солнечных дней; 2 — для ношения в городе в летнее время; 3 — для водителей, отдыха на море; 4 — для горной местности, где снег сильно отражает солнечный свет).
- Обращайте внимание на уровень защиты от ультрафиолета — его обозначают аббревиатурой UV и указывают в процентах.
- Линзы с поляризацией и антибликовым покрытием хорошо защищают от солнечных бликов и подходят водителям.
Простые меры защиты от солнца
Наилучшую защиту обеспечивают тень, солнечные очки, одежда и головной убор, а на открытые части тела, такие как лицо и руки, необходимо наносить солнцезащитные средства. Но использование солнцезащитных средств никогда не может быть основанием для продления пребывания на солнце.
• Ограничивайте время пребывания на полуденном солнце. Проявляйте благоразумие, пользуясь тенью, но имейте в виду, что тень от деревьев, зонтиков, тентов и т.п. не обеспечивает полную защиту от солнца.
• Носите защитную одежду. Широкополая шляпа обеспечивает надежную защиту от солнца для глаз, ушей, лица и задней части шеи. Солнечные очки, обеспечивающие защиту от УФ-А и УФ-Б на 99%-100%, в значительной мере уменьшают вредное воздействие солнца на глаза. Плотная и просторная одежда, закрывающая как можно большую поверхность тела, обеспечивает дополнительную защиту от солнца
• Используйте солнцезащитные средства. Обильно наносите солнцезащитные средства широкого спектра с фактором защиты SPF 30+ на открытые участки кожи через каждые 2 часа или после работы, купания, игр или упражнений на свежем воздухе
• Защищайте детей. Дети, как правило, более чувствительны к опасным факторам окружающей среды, чем взрослые люди. Во время пребывания на свежем воздухе их следует защищать от интенсивного воздействия УФ, как указано выше, а дети грудного возраста должны всегда находиться в тени.
Наилучшую защиту обеспечивают тень, солнечные очки, одежда и головной убор, а на открытые части тела, такие как лицо и руки, необходимо наносить солнцезащитные средства. Но использование солнцезащитных средств никогда не может быть основанием для продления пребывания на солнце.
• Ограничивайте время пребывания на полуденном солнце. Проявляйте благоразумие, пользуясь тенью, но имейте в виду, что тень от деревьев, зонтиков, тентов и т.п. не обеспечивает полную защиту от солнца.
• Носите защитную одежду. Широкополая шляпа обеспечивает надежную защиту от солнца для глаз, ушей, лица и задней части шеи. Солнечные очки, обеспечивающие защиту от УФ-А и УФ-Б на 99%-100%, в значительной мере уменьшают вредное воздействие солнца на глаза. Плотная и просторная одежда, закрывающая как можно большую поверхность тела, обеспечивает дополнительную защиту от солнца
• Используйте солнцезащитные средства. Обильно наносите солнцезащитные средства широкого спектра с фактором защиты SPF 30+ на открытые участки кожи через каждые 2 часа или после работы, купания, игр или упражнений на свежем воздухе
• Защищайте детей. Дети, как правило, более чувствительны к опасным факторам окружающей среды, чем взрослые люди. Во время пребывания на свежем воздухе их следует защищать от интенсивного воздействия УФ, как указано выше, а дети грудного возраста должны всегда находиться в тени.
Днем на берегу хорошо провести время в активном отдыхе - лазертаг, катание на квадроциклах для этого идеально подходит, или можно посетить веревочный городок взрослой или детской компанией. Проводя лето в Бердске, можно сходить в кино и заглянуть на обед или ужин в один из ресторанов или кафе и насладиться летним меню на открытой террасе. Если вы в отпуске, рекомендую каждый день приходить обедать в новое место, чтобы почувствовать себя на отдыхе и от готовки тоже.
Иногда для ощущения счастья нам не хватает просто остановиться на минутку и оценить то, что уже есть. Давайте же ценить то, что имеем, и радоваться пришедшему в Бердск лету всеми доступными способами!
Иногда для ощущения счастья нам не хватает просто остановиться на минутку и оценить то, что уже есть. Давайте же ценить то, что имеем, и радоваться пришедшему в Бердск лету всеми доступными способами!
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Сотни туров в самые любимые и самые удаленные точки мира ждут вас в бердских туристических агентствах.
Опытные менеджеры из туристических агентств разработают для вас и ваших детей увлекательную программу отдыха с русскоговорящими гидами в любой стране мира.
Специалисты помогут в оформлении визы и загранпаспорта и забронируют авиа и железнодорожные билеты в любом направлении.
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