Регина Тодоренко приехала на Горный Алтай для съемок "Орла и решки"
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Регина Тодоренко приехала на Горный Алтай для съемок "Орла и решки"

1:59:275/28/2021Фото: инстаграм
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Пока неизвестно, что за звезда была ее партнером по съемкам и кому досталась золотая карта.

Регина Тодоренко снялась в новом выпуске орала и решки на Алтае
Известная телеведущая Регина Тодоренко вот уже несколько дней находится в Республике Алтай. Там проходят съемки очередного выпуска передачи «орел и Решка». К сожалению. Сама Тодоренко не рассказала, где конкретно она находится, однако подписчики ее аккаунта в Инстаграме сразу же определили место по сторис. На одной из публикаций видно, что Регина одета в гидрокостюм. А на заднем плавне бурлила река, то есть, скорее всего. Она была на сплаве. По другим видео видно, что она пробовала папоротник и гуляла по улицам Аската.
А вот журналист Вадим Климов выложил фото ужина для вип-гостя. Стол был накрыт на поляне Телецкого озера. Фото было подписано «Банкет для звезды. Смотрите в новом выпуске «Орла и решки», но потом она изменилась на «Банкет с видом на 1000000000». пока неизвестно, что за звезда участвовала вместе с Тодоренко в съемках. Придется ждать, пока программа выйдет на телеэкранах.
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ореш и решка горный алтайтодоренко
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