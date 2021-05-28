Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку по факту публикации СМИ. На днях появилась информация, что в одном из дворов на улице Линейной Новосибирска собака набросилась на 8-летнюю девочку. По предварительным данным, ребенок возвращался из школы вместе с подругой. В какой-то момент они решили поиграть на детской площадке. Тогда на девочку набросилась бродячая собака и сильно покусала. К счастью, мимо проходила незнакомая женщина, которая смогла отогнать собаку и спасти ребенка. Сразу же после ЧП родители ребенка привезли ее в больницу, где ей обработали все укусы.В настоящее время Следственным комитетом проводится проверка поданному факту. Выясняются все обстоятельства случившегося.
В Новосибирске бродячая собака набросилась на 8-летнюю девочку на детской площадке
2:01:295/28/2021
Ребенка смогла спасти незнакомая женщина, которая в этот момент проходила мимо.
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Что нужно делать с бездомными собаками?
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