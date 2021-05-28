Розыск: Босая старушка в цветастом халате Валентина Киклевич пропала в Бердске. У нее проблемы с памятью
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Розыск: Босая старушка в цветастом халате Валентина Киклевич пропала в Бердске. У нее проблемы с памятью

2:15:505/28/2021Фото: Лиза Алерт
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Отряд добровольцев "Лиза Алерт" объявил ее срочные поиски.

80-летняя пенсионерка ушла на прогулку в Бердске и не вернулась

Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил поиски пропавшей 80-летней жительницы Бердска. Как стало известно, Киклевич Валентина Акиндиновна ушла на прогулку в минувший четверг. 27 мая и до сих пор не вернулась домой. В настоящее время ее местонахождение не известно. Также волонтеры поискового отряда сообщают, что у женщины могут быть проблемы с памятью.

Пропавшая старушка среднего телосложения, с короткой стрижкой и седыми волосами, была одета в желто-красно-зеленый домашний халат ниже колен, могла быть без обуви.
Всем, кому что-либо известно о ее местонахождении, просьба позвонить по телефону 112 или по бесплатному номеру поискового отряда 8800-700-54-52.

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