30 мая – Троица-2021 у католиков и лютеран: важные запреты и важнейшие дела на великий христианский праздник

Праздники у католических христиан отмечаются раньше православных, поскольку используются разные календари. Так, в 2021 году у западных христиан день Святой Троицы будет отмечаться уже 30 мая.
Это самый последний праздник, относящийся к череде пасхальных торжеств.
В этот день, как обещал в день своего Вознесения Иисус своим апостолам, на землю спустился Дух Святой, который позволил апостолам разговаривать на разных языках мира для того, чтобы они могли проповедовать христианство в любой точке мира. Поскольку именно с этого дня началось распространение христианства по земле, церковь считает этот день днем своего рождения.
Традиции
У католиков традиции практически не отличаются от православных. В этот день положено всем побывать на праздничном богослужении. В церкви тоже приносят для освящения веточки березы, разную зелень, букеты из лекарственных и ценных трав. Некоторые букеты собирают по видам растений. Освященные букеты весь год хранят в доме, как оберег от несчастий и болезней.
К началу праздника в домах наводится генеральная уборка, дома тоже украшаются ветками зелени.
Троица - это всегда не постный день, поэтому принято готовить самые разнообразные и вкусные блюда. Часто это летние блюда, тоже с зеленью и яйцами.
На кладбище в этот день ходить не принято, поскольку для поминовения выделены другие дни. Все пасхальные праздники посвящены победе жизни над смертью.
Рекомендуется отложить тяжелую работу в этот праздник. В некоторых странах этот день является праздничным выходным. Можно выполнять повседневные работы - в этом греха нет.
Запрещено ругаться, кричать друг на друга, устраивать выяснения отношений, обижаться.