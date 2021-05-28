30 мая – Троица-2021 у католиков и лютеран: важные запреты и важнейшие дела на великий христианский праздник
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30 мая – Троица-2021 у католиков и лютеран: важные запреты и важнейшие дела на великий христианский праздник

7:20:035/28/2021Фото: Pixabay
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В этот день, как обещал в день своего Вознесения Иисус своим апостолам, на землю спустился Дух Святой, который позволил апостолам разговаривать на разных языках мира для того, чтобы они могли проповедовать христианство в любой точке мира.

голубь, католическая Троица
Троицей заканчивается цикл пасхальных торжеств

Праздники у католических христиан отмечаются раньше православных, поскольку используются разные календари. Так, в 2021 году у западных христиан день Святой Троицы будет отмечаться уже 30 мая.

Это самый последний праздник, относящийся к череде пасхальных торжеств.

В этот день, как обещал в день своего Вознесения Иисус своим апостолам, на землю спустился Дух Святой, который позволил апостолам разговаривать на разных языках мира для того, чтобы они могли проповедовать христианство в любой точке мира. Поскольку именно с этого дня началось распространение христианства по земле, церковь считает этот день днем своего рождения.

Традиции

У католиков традиции практически не отличаются от православных. В этот день положено всем побывать на праздничном богослужении. В церкви тоже приносят для освящения веточки березы, разную зелень, букеты из лекарственных и ценных трав. Некоторые букеты собирают по видам растений. Освященные букеты весь год хранят в доме, как оберег от несчастий и болезней.

К началу праздника в домах наводится генеральная уборка, дома тоже украшаются ветками зелени.

Троица - это всегда не постный день, поэтому принято готовить самые разнообразные и вкусные блюда. Часто это летние блюда, тоже с зеленью и яйцами.

На кладбище в этот день ходить не принято, поскольку для поминовения выделены другие дни. Все пасхальные праздники посвящены победе жизни над смертью.

Рекомендуется отложить тяжелую работу в этот праздник. В некоторых странах этот день является праздничным выходным. Можно выполнять повседневные работы - в этом греха нет.

Запрещено ругаться, кричать друг на друга, устраивать выяснения отношений, обижаться.

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