Хатико по-Бердски: Как жил пес Алекс, искусавший детей по ул. К. Маркса
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Хатико по-Бердски: Как жил пес Алекс, искусавший детей по ул. К. Маркса

5:27:205/28/2021,Мартынова МаргаритаФото: Курьер. Среда. Бердск
0

«Курьер. Среда. Бердск» написал о пострадавших детях, обратился в администрацию города, в полицию, в управление ЖКХ Бердска. Прокуратура города начала проверку по факту нападения бездомной собаки на детей.

Псу Алексу нужен ответственный и серьезный хозяин

21 мая была отловлена и помещена в приют большая черная собака по кличке Алекс, которая проживала на заброшенной стройплощадке в районе дома №55А по улице Карла Маркса. Работники приюта поймали пса, покусавшего несколько детей. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обращалась мама 11-летнего мальчика Юлия. После того, как ее сына покусала эта собака, в больнице Юлия, куда она пришла с сыном на уколы после укуса, встретила ещё двух детей, покусанных этой же собакой. «Курьер. Среда. Бердск» написал о пострадавших детях, обратился в администрацию города, в полицию, в управление ЖКХ Бердска. Прокуратура города начала проверку по факту нападения бездомной собаки на детей, сообщила помощник прокурора Татьяна Макарова. И вот пес пойман, теперь он будет жить в приюте «Надежда», пока не найдутся новые хозяева.

- Собака была очень добрая и умная. Я еще осенью звонила в приют «Надежда», чтоб забрали пса, потому что было жалко, что он не переживет морозы. Мне сказали, что мест нет, соорудите будку для собаки, и пусть она у вас живет во дворе. Пес не виноват, что его выбросили хозяева на улицу и уехали, потому что стал не угоден им. Он их всю зиму ждал и никуда не уходил. Его подкармливал весь двор, носил ему еду. В первую очередь ответственность должны нести люди, которые выбросили своего беспомощного пса на улицу, - написала читательница сайта «Курьер. Среда. Бердск».
- Долго собаку отлавливали. Пёс может быть и добрый, но не ко всем. Меня лично 3 декабря укусил, когда мимо дома №55А на улице Карла Маркса проходила. В тот же день я звонила и в приют "Надежда", и в администрацию, и в УЖКХ. Однако наши власти дождались, когда детей все-таки Алекс покусал и приняли меры,- рассказала на сайте пострадавшая от пса бердчанка.

«Курьер. Среда. Бердск» благодарит всех, кто участвовал и помогал ловить собаку, теперь пес не покусает жителей города и возможно найдет себе настоящих хозяев.

А в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» прислала сообщение Юлия, со звонка которой и началась история.
- Добрый вечер! Спасибо вам огромное, пса поймали, благодарю вас от всей души! Меня сегодня вызывали в прокуратуру по этому поводу, наконец-то взялись за дело. Если бы вы мне не помогли, я не знаю чтобы было. Ещё раз спасибо вам!- написала Юлия.
«Курьер. Среда. Бердск» благодарит Юлию за то, что она подняла на ноги весь город и тем самым спасла многих от возможных укусов собаки.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
собакаблагодарностьотловили собаку
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Нужно ли привлекать к ответственности хозяев, которые выкидывают животных на улицу?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскЛечим зубы детей в Бердске
    5:25:45 5/28/2021
    Лечим зубы детей в Бердске
    Когда сажать в мае и июне 2021: капусту белокочанную, краснокочанную, савойскую, цветную, брокколи, брюссельскую
    5:20:26 5/28/2021
    Когда сажать в мае и июне 2021: капусту белокочанную, краснокочанную, савойскую, цветную, брокколи, брюссельскую
    В России предрекли мощнейший дефицит яиц
    5:15:32 5/28/2021
    В России предрекли мощнейший дефицит яиц
    БердскПриготовить самим, заказать еду на дом или отправиться в кафе в Бердске
    5:15:14 5/28/2021
    Приготовить самим, заказать еду на дом или отправиться в кафе в Бердске
    Бузова заявилась в Кремль в откровенном "костюме гимнастки"
    5:14:47 5/28/2021
    Бузова заявилась в Кремль в откровенном "костюме гимнастки"
    БердскКогда отремонтируют убогую дорогу на Сосновку? Бердским дачникам ответили в Искитимском районе
    5:09:52 5/28/2021
    Когда отремонтируют убогую дорогу на Сосновку? Бердским дачникам ответили в Искитимском районе
    Минтруд объяснил, как будет назначать пособия на детей от 8 до 17 лет: кто получит 5 650 рублей в месяц?
    5:07:09 5/28/2021
    Минтруд объяснил, как будет назначать пособия на детей от 8 до 17 лет: кто получит 5 650 рублей в месяц?
    Разъяренный пассажир самолета наказал полицейского
    5:00:28 5/28/2021
    Разъяренный пассажир самолета наказал полицейского
    БердскСуд оштрафовал пилота самолета A-22L на 51 000 рублей, который чуть не снес головы 300 рыбаков Бердска на Обском море 27 марта 2021
    4:59:15 5/28/2021
    Суд оштрафовал пилота самолета A-22L на 51 000 рублей, который чуть не снес головы 300 рыбаков Бердска на Обском море 27 марта 2021
    В Турции изменилась система "все включено"
    4:47:47 5/28/2021
    В Турции изменилась система "все включено"