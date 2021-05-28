Хатико по-Бердски: Как жил пес Алекс, искусавший детей по ул. К. Маркса

21 мая была отловлена и помещена в приют большая черная собака по кличке Алекс, которая проживала на заброшенной стройплощадке в районе дома №55А по улице Карла Маркса. Работники приюта поймали пса, покусавшего несколько детей. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обращалась мама 11-летнего мальчика Юлия. После того, как ее сына покусала эта собака, в больнице Юлия, куда она пришла с сыном на уколы после укуса, встретила ещё двух детей, покусанных этой же собакой. «Курьер. Среда. Бердск» написал о пострадавших детях, обратился в администрацию города, в полицию, в управление ЖКХ Бердска. Прокуратура города начала проверку по факту нападения бездомной собаки на детей, сообщила помощник прокурора Татьяна Макарова. И вот пес пойман, теперь он будет жить в приюте «Надежда», пока не найдутся новые хозяева.
- Собака была очень добрая и умная. Я еще осенью звонила в приют «Надежда», чтоб забрали пса, потому что было жалко, что он не переживет морозы. Мне сказали, что мест нет, соорудите будку для собаки, и пусть она у вас живет во дворе. Пес не виноват, что его выбросили хозяева на улицу и уехали, потому что стал не угоден им. Он их всю зиму ждал и никуда не уходил. Его подкармливал весь двор, носил ему еду. В первую очередь ответственность должны нести люди, которые выбросили своего беспомощного пса на улицу, - написала читательница сайта «Курьер. Среда. Бердск».
- Долго собаку отлавливали. Пёс может быть и добрый, но не ко всем. Меня лично 3 декабря укусил, когда мимо дома №55А на улице Карла Маркса проходила. В тот же день я звонила и в приют "Надежда", и в администрацию, и в УЖКХ. Однако наши власти дождались, когда детей все-таки Алекс покусал и приняли меры,- рассказала на сайте пострадавшая от пса бердчанка.
«Курьер. Среда. Бердск» благодарит всех, кто участвовал и помогал ловить собаку, теперь пес не покусает жителей города и возможно найдет себе настоящих хозяев.
А в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» прислала сообщение Юлия, со звонка которой и началась история.
- Добрый вечер! Спасибо вам огромное, пса поймали, благодарю вас от всей души! Меня сегодня вызывали в прокуратуру по этому поводу, наконец-то взялись за дело. Если бы вы мне не помогли, я не знаю чтобы было. Ещё раз спасибо вам!- написала Юлия.
«Курьер. Среда. Бердск» благодарит Юлию за то, что она подняла на ноги весь город и тем самым спасла многих от возможных укусов собаки.