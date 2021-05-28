Цикады в шоколаде расхватывают в кондитерской: говорят, завалены заказами

В цикадах идут! В шоколадном виде, то есть.
По крайней мере, это то, что происходит в кондитерской в Мэриленде. ChouQuette Chocolates & Confections в настоящее время производит цикады в шоколаде, согласно FOX 5 в Вашингтоне, округ Колумбия.
Ранее в этом месяце кондитер из Bethesda поделился в Instagram постом о том, как он готовит и подслащивает этих насекомых, что представляет собой всего лишь семиэтапный процесс.
Согласно инструкциям ChouQuette, цикады должны быть сначала собраны, заморожены, отварены и смазаны маслом, прежде чем их можно будет поместить в фритюрницу. Когда жуки приготовятся и остынут, их можно покрыть растопленным шоколадом. Когда шоколад затвердеет, их можно подавать как любую другую закуску в шоколаде - если, конечно, вы не предпочитаете цикады в стиле фондю.
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Представители ChouQuette Chocolates & Confections не сразу ответили на просьбу Fox News прокомментировать вкус нетрадиционного угощения.
Пользователи Twitter, которые узнали о рецепте, поделились своими мыслями о творении ChouQuette, но не все были готовы попробовать цикады в шоколаде - или любое другое блюдо на основе цикад, если на то пошло.
В последние недели избранные рестораны и повара по всей стране делились элементами меню с цикадами и цифровыми рецептами, поскольку бесчисленные цикады Brood X начали появляться из-под земли в некоторых частях восточной части США.
По оценкам экспертов, этим летом из-под земли вырастут триллионы цикад , говорится в сообщении Associated Press.
Хотя не все отреагируют на эти рои, превратив цикады в источник пищи, ChouQuette Chocolates & Confections в настоящее время продает цикады, покрытые шоколадом.
Источник: foxnews.com