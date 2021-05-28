Разъяренный пассажир самолета наказал полицейского

С рейса Владивосток — Москва были сняты два пассажира, которые пронесли в салон самолета спиртное и начали его распивать.
Командир самолета принял решение ссадить дебоширов с воздушного судна. Самостоятельно выходить мужчины не захотели, прибывшие полицейские вывели обоих с самолета.
По дороге в дежурную часть один из дебоширов ударил сотрудника полиции.
"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ", - говорится в сообщении СУ на транспорте СК РФ.