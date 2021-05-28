Разъяренный пассажир самолета наказал полицейского
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28.05
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Разъяренный пассажир самолета наказал полицейского

5:00:285/28/2021Фото: Flickr
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По дороге в дежурную часть один из двух снятых с рейса самолета во Владивостоке пассажиров напал на полицейского.

Двух мужчин полицейским пришлось выводить из самолета

С рейса Владивосток — Москва были сняты два пассажира, которые пронесли в салон самолета спиртное и начали его распивать.

Командир самолета принял решение ссадить дебоширов с воздушного судна. Самостоятельно выходить мужчины не захотели, прибывшие полицейские вывели обоих с самолета.

По дороге в дежурную часть один из дебоширов ударил сотрудника полиции.

"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ", - говорится в сообщении СУ на транспорте СК РФ.

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