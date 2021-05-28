Новолуние в июне 2021 года: уникальность даты, когда состоится и какие ритуалы можно
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Новолуние в июне 2021 года: уникальность даты, когда состоится и какие ритуалы можно

8:20:115/28/2021Фото: pxhere
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Влияние молодой Луны в этом знаке будет ощущаться в спонтанности наших действий, тяге к приключениям и авантюрам. Благоприятно в такие времена начинать поездки и заводить новые знакомства.

месяц, луна, новолуние
Июньское новолуние будет в знаке Близнецов

Каждый лунный месяц наступает момент, когда Луна оказывается точно между Солнцем и Землей и получается, что Солнце освещает ту сторону Луны, которая не обращена к Земле. Поэтому в такой момент нам не видно Луну.

Это называется Новолунием и в июне оно произойдет 10 числа. Пройдет обновление Луны в знаке Близнецов в 13.54 по московскому времени.

Влияние молодой Луны в этом знаке будет ощущаться в спонтанности наших действий, тяге к приключениям и авантюрам. Благоприятно в такие времена начинать поездки и заводить новые знакомства.

В Новолуние благоприятно заботиться о себе самом. Силы у Луны еще мало и другим помогать у вас не хватит энергии, а вот уделить внимание себе - самое то. В это время хорошо обновляться самим, перезапускать собственные программы, продумывать новые планы. Во время новолуния хорошо прислушиваться к тому, что происходит внутри - к своей интуиции.

Энергию новолуния, хоть она и маленькая, можно использовать себе во благо, если вы от чего то хотите избавиться. Например от тяжелых отношений, трудностей, вредных привычек или лишнего веса.

Что сделать в Новолуние

Напишите на листочке все то, что вы хотели бы получить или достичь. Делать это нужно в новом блокноте и новой ручкой. затем из всего списка выберите самые главные три пункта, которые вам жизненно необходимы.

Купите себе приятно пахнущую для вас ароматическую свечу. Ее желательно потом зажигать каждый вечер. Посидите в комнате наедине со свечой, подумайте о трех важных пунктах, которые вы выписали. Вдыхайте аромат и расслабляйтесь.

Вечером налейте себе теплую ванну с вашими любимыми добавками или пеной. Заглушите свет, поставьте себе приятную музыку. Постарайтесь достигнуть максимум релакса.

После ванные наденьте красивую пижаму или белье для сна. И лягте спать. Не забудьте рядом положить листок со своими записями. Можно уснуть под музыку, можно ложиться вместе со своим партнером. Главное - не терять ощущения релакса.

Это поможет исполнению ваших целей.

Как привлечь удачу?

Можно в момент полнолуния периодически формулировать свое самое главное желание и зачитывать его в момент Новолуния. Желание должно касаться только вас и никому не вредить.

Расскажите Луне, что мешает вам в достижении желания, что вы для этого делали, какой получали результат.

Когда закончите общение с Луной, скажите такие слова:

После этого сразу ложитесь спать и не думайте о результате.

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датановолуниеблизнецыритуалы
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