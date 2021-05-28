Минтруд объяснил, как будет назначать пособия на детей от 8 до 17 лет: кто получит 5 650 рублей в месяц?

Минтруд России разработал правила предоставления новых выплат для малообеспеченных семей. Выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, и одиноким родителям, воспитывающим ребенка в возрасте от восьми до 17 лет будут предоставляться по тем же правилам, что и выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно. При назначении выплат будет использоваться комплексная оценка нуждаемости.
Обратиться за пособием в период ожидания ребенка смогут женщины, вставшие на учет в период до 12 недель, если среднедушевой доход в семье - менее прожиточного минимума на человек. Размер ежемесячного пособия составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе на дату обращения. В среднем по России в 2021 году - 6351 руб.
Ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от восьми до семнадцати лет смогут получать одинокие родители - те, кто является единственным родителем (т.е. второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении) или родители ребенка в разводе и судом назначены алименты.
Размер ежемесячного пособия на ребенка составит 50 процентов региональной величины прожиточного минимума для детей, установленной на дату обращения за назначением такого пособия. Средний размер ежемесячного пособия в 2021 году будет 5650 рублей.
Назначение и выплату пособий для беременных женщин и для одиноких родителей будет осуществлять Пенсионный фонд России. Большинство сведений для получения пособий будут проверяться автоматически, в большинстве случаев предоставлять дополнительные справки не потребуется. Заявление можно будет заполнить на портале Госуслуги или обратиться за выплатой в отделения Пенсионного фонда лично.
Выплаты будут назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости. То есть, пособия смогут получать беременные женщины или одинокие родители, если среднедушевой доход в семье - меньше прожиточного минимума и семья соответствует имущественным критериям назначения выплаты.
Так выплаты могут получать семьи, обладающие следующим имуществом и сбережениями:
одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи – менее 24 кв. м. При этом, если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжёлой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении, и жилые помещения, предоставленные многодетной семье в качестве меры поддержки. Доли, составляющие 1/3 и менее от общей площади, не учитываются;
одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи – меньше 40 кв. м. При этом, если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжёлой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении. Доли, составляющие 1/3 и менее от общей площади, не учитываются;
одной дачей;
одним гаражом, машино-местом или двумя, если семья многодетная, в семье есть гражданин с инвалидностью или семье в рамках мер социальной поддержки выдано автотранспортное или мототранспортное средство;
земельными участками общей площадью не более 0,25 га в городских поселениях или не более 1 га, если участки расположены в сельских поселениях или межселенных территориях. При этом земельные участки, предоставленные в качестве меры поддержки многодетным, а также дальневосточный гектар не учитываются при расчете нуждаемости;
одним нежилым помещением. Хозяйственные постройки, расположенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или на садовых земельных участках, а также имущество, являющееся общим имуществом в многоквартирном доме (подвалы) или имуществом общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, не учитываются;
одним автомобилем (за исключением автомобилей младше 5 лет с двигателем мощнее 250 л.с., за исключением семей с 4 и более детьми, если в автомобиле более 5 мест), или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки;
одним мотоциклом, или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или мотоцикл получен в качестве меры поддержки;
одной единицей самоходной техники младше 5 лет (это тракторы, комбайны и другие предметы сельскохозяйственной техники). Самоходные транспортные средства старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества;
одним катером или моторной лодкой младше 5 лет. Маломерные суда старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества;
сбережениями, годовой доход от процентов по которым не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в целом по России (т.е. в среднем это вклады на сумму порядка 250 тыс. рублей).
Также при назначении пособий используется «правило нулевого дохода». Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами.
Основаниями для отсутствия доходов могут быть:
уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье (т.е. у одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия);
уход за ребёнком, если речь идёт о единственном родителе (т.е. у ребёнка официально есть только один родитель, второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести);
уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет;
уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет;
обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет;
срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации;
прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более;
безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве безработного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе);
отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы.