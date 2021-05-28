В России предрекли мощнейший дефицит яиц
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28.05
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В России предрекли мощнейший дефицит яиц

5:15:325/28/2021Фото: pixabay
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Проблема в том, что закупочная цена на продукцию сильно упала и производители не хотят работать в таких условиях.

Дефицит яиц ожидается в России
Производители яиц обратились в Минпромторг с просьбой помочь решить проблему со снижением закупочной цены на яйца. Как поясняют сами производители это связано с ежегодным снижением спроса на свою продукцию после Пасхи. Но в последнее время у них также увеличились издержки и в итоге, закупочная цена стала ниже себестоимости. Сейчас закупочная цена составляет 35-42 рубля. В то время как себестоимость 49-52 рубля.
В таких условиях производители долго работать не смогут и это может привести к тому, что сократиться поголовье несушек что, в свою очередь, приведет к дефициту яиц на рынке. Проблема сейчас обсуждается.
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