Производители яиц обратились в Минпромторг с просьбой помочь решить проблему со снижением закупочной цены на яйца. Как поясняют сами производители это связано с ежегодным снижением спроса на свою продукцию после Пасхи. Но в последнее время у них также увеличились издержки и в итоге, закупочная цена стала ниже себестоимости. Сейчас закупочная цена составляет 35-42 рубля. В то время как себестоимость 49-52 рубля.В таких условиях производители долго работать не смогут и это может привести к тому, что сократиться поголовье несушек что, в свою очередь, приведет к дефициту яиц на рынке. Проблема сейчас обсуждается.
В России предрекли мощнейший дефицит яиц
5:15:325/28/2021
Проблема в том, что закупочная цена на продукцию сильно упала и производители не хотят работать в таких условиях.
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