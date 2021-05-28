Когда отремонтируют убогую дорогу на Сосновку? Бердским дачникам ответили в Искитимском районе
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Когда отремонтируют убогую дорогу на Сосновку? Бердским дачникам ответили в Искитимском районе

5:09:525/28/2021,Дмитрий БороздинФото: Курьер. Среда. Бердск
0

Ремонт дороги обещают закончить за месяц.

Дорогу смыло паводком еще весной

Дорога на Сосновку, разрушенная паводком в апреле, спутала планы многим людям. В особенности — дачникам СНТ «Сосновское», которые принялись возмущаться в соцсетях, что к началу лета дорога так и не была восстановлена.

— Когда будет ходить автобус к нам в общество — СНТ «Сосновское». Уже июнь на носу, а сезон не начался и нет никакой информации. Мы что — не дачники города Бердска? Почему про нас забыли? Хоть бы какую-нибудь информацию дали. Если сезон не откроется, так и напишите: выбрасывайте рассаду и все. Председатель только и требует, чтобы взносы 7000 тыс. сдали за сезон и побыстрее. Мы что, обязаны взносы платить, если на огороде еще не были?, - возмущается анонимный дачник в одном из бердских городских сообществ.

По его словам, дачники готовы пойти в суд, чтобы потребовать «компенсации своих убытков». А также призвали мэрию города к ответу.

- Я только одного не понимаю, а с появлением социальных сетей люди совсем деградировать начали? Зачем в соцсети писать обращения к органам власти? Забыли где администрация города находится? Может справочниками разучились пользоваться или бумаги нет для письма?, - задался в ответ вопросом Сергей Пузиков.

Однако, несмотря на возмущения Сергея, в комментариях действительно появился ответ, написанный с подтвержденного аккаунта бердской администрации. В нем чиновники указывают, что вопросами межмуниципальных маршрутов занимается региональное министерство транспорта, а не пресс-центр мэрии Бердска. Также в ответе указано, что запуск автобусов до СНТ «Сосновское» станет возможен только после восстановления дорожного полотна. А дорога, в свою очередь, в зоне ответственности Искитимского района.

Само собой, владельцев участков в СНТ, которые по большей части являются жителями Бердска и свои земли получали тоже от бердских предприятий, такой расклад не устроил. Тем не менее, вскоре в комментарии пришла и администрация Искитимского района.

- Ваши тревоги по поводу задержки дачных работ понятны, ведь сейчас самое время посадки. Поэтому администрация района делает все, чтобы как можно скорее был восстановлен проезд по дороге на Сосновку. На сегодняшний день ситуация такова: 21 мая был заключен муниципальный контракт на выполнение аварийно-восстановительных работ. Подрядчик заходит на объект на следующей неделе. Запланировано восстановление земляного полотна, водопропускной трубы, укрепление дорожной одежды. Общая стоимость работ составляет 2,9 млн рублей. Средства выделены из районного бюджета. По условию контракта на выполнение работ отводится месяц, - ответил аккаунт администрации.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
огороддачникисоцсетидорогаминистерство транспорта
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Восстановят?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Минтруд объяснил, как будет назначать пособия на детей от 8 до 17 лет: кто получит 5 650 рублей в месяц?
    5:07:09 5/28/2021
    Минтруд объяснил, как будет назначать пособия на детей от 8 до 17 лет: кто получит 5 650 рублей в месяц?
    Разъяренный пассажир самолета наказал полицейского
    5:00:28 5/28/2021
    Разъяренный пассажир самолета наказал полицейского
    БердскСуд оштрафовал пилота самолета A-22L на 51 000 рублей, который чуть не снес головы 300 рыбаков Бердска на Обском море 27 марта 2021
    4:59:15 5/28/2021
    Суд оштрафовал пилота самолета A-22L на 51 000 рублей, который чуть не снес головы 300 рыбаков Бердска на Обском море 27 марта 2021
    В Турции изменилась система "все включено"
    4:47:47 5/28/2021
    В Турции изменилась система "все включено"
    Андрей Травников: Центр «Альтаир» позволяет проводить исследования самого высокого уровня
    4:46:43 5/28/2021
    Андрей Травников: Центр «Альтаир» позволяет проводить исследования самого высокого уровня
    Подросток заманил печенькой 4-летнюю девочку и изнасиловал
    4:44:39 5/28/2021
    Подросток заманил печенькой 4-летнюю девочку и изнасиловал
    На реке Лене разлилось нефтяное пятно под Иркутском
    4:39:35 5/28/2021
    На реке Лене разлилось нефтяное пятно под Иркутском
    БердскТуалетный эксперимент №3: Мамочки не могут заплатить 15 рублей за пи-пи малыша в частной уборной парка Бердска, а детки постарше заливают унитазы пивом
    4:38:41 5/28/2021
    Туалетный эксперимент №3: Мамочки не могут заплатить 15 рублей за пи-пи малыша в частной уборной парка Бердска, а детки постарше заливают унитазы пивом
    БердскКак увольнялись начальники полиции Бердска и с чем это было связано
    4:32:18 5/28/2021
    Как увольнялись начальники полиции Бердска и с чем это было связано
    В Москве задержали "ягодичного маньяка", который промышлял в метро
    4:27:06 5/28/2021
    В Москве задержали "ягодичного маньяка", который промышлял в метро