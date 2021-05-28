Когда отремонтируют убогую дорогу на Сосновку? Бердским дачникам ответили в Искитимском районе

Дорога на Сосновку, разрушенная паводком в апреле, спутала планы многим людям. В особенности — дачникам СНТ «Сосновское», которые принялись возмущаться в соцсетях, что к началу лета дорога так и не была восстановлена.
— Когда будет ходить автобус к нам в общество — СНТ «Сосновское». Уже июнь на носу, а сезон не начался и нет никакой информации. Мы что — не дачники города Бердска? Почему про нас забыли? Хоть бы какую-нибудь информацию дали. Если сезон не откроется, так и напишите: выбрасывайте рассаду и все. Председатель только и требует, чтобы взносы 7000 тыс. сдали за сезон и побыстрее. Мы что, обязаны взносы платить, если на огороде еще не были?, - возмущается анонимный дачник в одном из бердских городских сообществ.
По его словам, дачники готовы пойти в суд, чтобы потребовать «компенсации своих убытков». А также призвали мэрию города к ответу.
- Я только одного не понимаю, а с появлением социальных сетей люди совсем деградировать начали? Зачем в соцсети писать обращения к органам власти? Забыли где администрация города находится? Может справочниками разучились пользоваться или бумаги нет для письма?, - задался в ответ вопросом Сергей Пузиков.
Однако, несмотря на возмущения Сергея, в комментариях действительно появился ответ, написанный с подтвержденного аккаунта бердской администрации. В нем чиновники указывают, что вопросами межмуниципальных маршрутов занимается региональное министерство транспорта, а не пресс-центр мэрии Бердска. Также в ответе указано, что запуск автобусов до СНТ «Сосновское» станет возможен только после восстановления дорожного полотна. А дорога, в свою очередь, в зоне ответственности Искитимского района.
Само собой, владельцев участков в СНТ, которые по большей части являются жителями Бердска и свои земли получали тоже от бердских предприятий, такой расклад не устроил. Тем не менее, вскоре в комментарии пришла и администрация Искитимского района.
- Ваши тревоги по поводу задержки дачных работ понятны, ведь сейчас самое время посадки. Поэтому администрация района делает все, чтобы как можно скорее был восстановлен проезд по дороге на Сосновку. На сегодняшний день ситуация такова: 21 мая был заключен муниципальный контракт на выполнение аварийно-восстановительных работ. Подрядчик заходит на объект на следующей неделе. Запланировано восстановление земляного полотна, водопропускной трубы, укрепление дорожной одежды. Общая стоимость работ составляет 2,9 млн рублей. Средства выделены из районного бюджета. По условию контракта на выполнение работ отводится месяц, - ответил аккаунт администрации.