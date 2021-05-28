"Хватит морозить сопли": Народ и власть Бердска решили, переносить ли День города с сентября на июнь. Смотрите видео

Сегодня, 28 мая в Бердске состоялись публичные слушания. Основным вопросом на совещании стал перерос Дня города.
Напомним, что традиционно праздник отмечается в первую субботу сентября. Праздник решили перенести на третью субботу июня по причине того, что в сентябре многие заняты уборкой урожая и не могут присутствовать на мероприятии. Еще одной причиной переноса стала плохая погода. Родители детей, выступающих на сцене переживают и беспокоятся за своих чад. Дети выступают в легких костюмах и дрожат от холода. Однако такое мнение не у всех. Другая сторона считает, что перенос праздника станет кощунством, поскольку в июне 1941 года началась Великая Отечественная война. Дети станут менее патриотичны, если мероприятие будет проходить в июне. Также, по их мнению, отмечать праздник в сентябре традиция.
Антонюк Лидия Ивановна посчитала, что переносить День города не нужно. Инициатора данного предложения она не нашла.
- Я считаю, что День города должен быть, как он и прописан. В сентябре все пошли в школу. Все жители города собрались. Они пришли на линейку и потом абсолютно все идут на праздник. Теперь мы делаем праздник, грубо говоря 19 июня, то есть в день медицинского работника. Во-первых, многие жители находятся либо на приусадебном участке либо на даче. Дети уезжают в пионерские лагеря. Идет сдача экзаменов и поступление в учебные заведения. Какой день города в июне? Медработники отмечают свой праздник. В общем получается, что будет пустой город,- выразила свое мнение жительница Бердска.
Игорь Горобец изучил документы становления города Бердска. Как утверждает Игорь, традиции в праздновании в сентябре нет.
- Город в сентябре собирает меньше арендной платы потому что арендаторы не идут в том количестве в котором могли бы. Они говорят о том, что покупателей нет, а в теплое время у нас было бы гораздо больше арендаторов. Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября. Мы на что сами себя обрекаем? И мы еще гадаем! В основном холодный день города. Мы на что людей толкаем? Сопли морозить? - недоуменно произнес Игорь Горобец.
С мнением выступающего согласилась и депутат Бердска Елена Бороздина.
Активистка Наталья Слесарева возразила выступившим:
- Я за здоровье детей? Я бы посмотрела старые фотографии празднования. Сцены были оборудованы. Почему в последнее время этого нет? Может быть деньги потратить на хорошую сцену, где было бы укрытие для тех же детей?- изрекла Наталья Слесарева.
В завершении публичных слушаний было вынесено решение, что все предложения будут направлены на комиссию по рассмотрению Устава. После все материалы будут направлены в совет депутатов Бердска. Вопрос рассмотрят на комитетах и вынесут на сессию.
Впрочем, другие неравнодушные мнения бердчан смотрите на видео.
Автор видео: Алина Бурова