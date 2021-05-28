Приготовить самим, заказать еду на дом или отправиться в кафе в Бердске

Как отмечают продавцы бердских мясных магазинов, у бердчан в почете свинина и курица. Курицу можно запечь целиком или приготовить голени с картошкой - пальчики оближешь! Шея свинины пойдет как на шашлык, который можно приготовить в духовке, так и для запекания ее целиком.
Бердчанка Юлия Вейт делится рецептом запеченного окорока:
«Нужно взять свиной окорок целиком, намазать его перчиком, солью, чесночком. Оставить мариноваться в холодильнике на ночь. Далее завернуть его в фольгу и выпекать при температуре 150 градусов 4 часа. В конце снять фольгу и выпекать еще 15 минут, чтобы получилась хрустящая корочка».
Бердчанка Юлия Вейт делится рецептом запеченного окорока:
«Нужно взять свиной окорок целиком, намазать его перчиком, солью, чесночком. Оставить мариноваться в холодильнике на ночь. Далее завернуть его в фольгу и выпекать при температуре 150 градусов 4 часа. В конце снять фольгу и выпекать еще 15 минут, чтобы получилась хрустящая корочка».
Как отмечает продавец-консультант бердского рыбного магазина, бердчане активно покупают и местную, и морскую рыбу. - Окуня берут здорово, - рассказывает Лариса Воронова. - Из морской чаще покупают горбушу, минтай, терпуг.
Бердчанка Галина Пустовойтенко из минтая делает котлеты и жарит в кляре, а кижуч, горбушу и кету солит:
- Нужно очистить рыбу от хребта, головы и кожи, порезать кусочками. На 1 кг рыбы - 2 столовые ложки соли, 1 столовая ложка сахара. Укладывать слоями. Оставить на ночь, утром посмотреть: если жидкости много, ее слить и сверху полить растительным маслом, чтобы не заветрилась.
Бердчанка Галина Пустовойтенко из минтая делает котлеты и жарит в кляре, а кижуч, горбушу и кету солит:
- Нужно очистить рыбу от хребта, головы и кожи, порезать кусочками. На 1 кг рыбы - 2 столовые ложки соли, 1 столовая ложка сахара. Укладывать слоями. Оставить на ночь, утром посмотреть: если жидкости много, ее слить и сверху полить растительным маслом, чтобы не заветрилась.
Хотите пиццы? Не нужно тратить на ее приготовление три часа, просто позвоните в службу доставки - и ароматное блюдо на вашем столе.
Любители японской кухни могут полакомиться роллами и суши, заказав их в любимой свой компании в Бердске или выбрать новую. Как показал опрос сайта kurer-sreda.ru, у бердчан в числе любимых роллов «Калифорния» и «Филадельфия».
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