Бузова заявилась в Кремль в откровенном "костюме гимнастки"

Известная певица Ольга Бузова снова рассмешила своих поклонников, продемонстрировав, какой костюм она надела для выступления в Государственном Кремлевском дворце.
Бузова надела ультракороткое красное платье с полупрозрачным топом и бахромой, колготки сеточкой и длинные сапоги-чулки. Фанатов возмутило платье певицы, многие назвали это платье «костюмом гимнастки», другие же возмущались тем, что в таком виде в Кремлевский дворец нельзя. Но есть и те, которые порадовались тому, что она хотя бы одетая.
Кстати были и те, которые искренне восхищались ее фигурой, говоря, что другие просто завидуют.