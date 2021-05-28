Бузова заявилась в Кремль в откровенном "костюме гимнастки"
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Бузова заявилась в Кремль в откровенном "костюме гимнастки"

5:14:475/28/2021Фото: Инстаграм
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Поклонники возмутились таким нарядом, но порадовались тому, что на ней хотя бы есть какая-то одежда

Полуголая Бузова пришла в Кремль

Известная певица Ольга Бузова снова рассмешила своих поклонников, продемонстрировав, какой костюм она надела для выступления в Государственном Кремлевском дворце.
Бузова надела ультракороткое красное платье с полупрозрачным топом и бахромой, колготки сеточкой и длинные сапоги-чулки.  Фанатов возмутило платье певицы, многие назвали это платье «костюмом гимнастки», другие же возмущались тем, что в таком виде в Кремлевский дворец нельзя. Но есть и те, которые порадовались тому, что она хотя бы одетая.

Кстати были и те, которые искренне восхищались ее фигурой, говоря, что другие просто завидуют.

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