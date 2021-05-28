Переболевшие коронавирусом могут иметь пожизненный иммунитет, заявили ученые
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Переболевшие коронавирусом могут иметь пожизненный иммунитет, заявили ученые

5:27:415/28/2021Фото: pixabay
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К такому неожиданному выводу пришли сразу две группы американских ученых.

Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Пожизненный иммунитет формируется у перенесших ковид
Американские учены пришли к новому, неожиданному открытию. Они выяснили, что у людей, переболевших коронавирусом, формируется устойчивый иммунитет. Он может защитить от повторного заражения этим вирусом в течение десятилетий. Это затрагивает даже тех. Кто переболел в легкой форме. К этому выводу пришли сразу две группы ученых.
Раньше считалось, что чем больше времени прошло после болезни, тем ниже уровень антител в крови человека, которые обеспечивают защиту от повторного заражения. Ученые думали, что их концентрация быстро падает уже спустя 2 месяца после заражения. Но новое открытия стало приятным сюрпризом не только для них, но и для всех перенесших ковид.
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