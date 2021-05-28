Лечим зубы детей в Бердске

Береги здоровье смолоду, а честь под старость! Многие родители убеждены, что детские молочные зубы не требуют внимания и своевременного лечения. Однако это является распространенной ошибкой, так как именно в детском возрасте закладывается здоровье будущих коренных зубов, служащих верой и правдой человеку до самой старости. Какие направления детской стоматологии в Бердске существуют на сегодняшний день, чтобы облегчить жизнь родителям и снять с них беспокойство в «экстренных» ситуациях.
Специфика детской стоматологии заключается в тесной связи с педиатрией. Помимо диагностики, лечения и профилактики болезней ротовой полости, детский стоматолог учитывает взаимосвязь стоматологических заболеваний с другими нарушениями в организме ребенка. Первый осмотр у стоматолога должен быть произведен по достижению трехлетнего возраста. Многие врачи советуют показаться специалисту после прорезывания уже первого зуба. Профилактический осмотр детских зубов происходит так же, как и у взрослых – не реже двух раз в год.
Специфика детской стоматологии заключается в тесной связи с педиатрией. Помимо диагностики, лечения и профилактики болезней ротовой полости, детский стоматолог учитывает взаимосвязь стоматологических заболеваний с другими нарушениями в организме ребенка. Первый осмотр у стоматолога должен быть произведен по достижению трехлетнего возраста. Многие врачи советуют показаться специалисту после прорезывания уже первого зуба. Профилактический осмотр детских зубов происходит так же, как и у взрослых – не реже двух раз в год.
Делаем снимок зубов без рентгена
Диагнокам – это лазерное просвечивание, фиксируемое при помощи цифровой камеры. Внутреннее строение коронки зуба выводится на экран в режиме реального времени. Процедура исследования абсолютно безболезненна, неинвазивна и не вызывает у детей отрицательных эмоций. Сам процесс полностью отображается на мониторе, что является отличным форматом наглядной презентации возможных кариозных поражений для родителей.
Подрезание уздечки
Рассечение уздечки проходит под местной анестезией, накладываются саморассасывающиеся швы. Ребенку назначают щадящую диету и полоскание полости рта антисептическими препаратами. Врач-логопед порекомендует специальные упражнения для тренировки уздечки и формирования правильного прикуса.
Диагнокам – это лазерное просвечивание, фиксируемое при помощи цифровой камеры. Внутреннее строение коронки зуба выводится на экран в режиме реального времени. Процедура исследования абсолютно безболезненна, неинвазивна и не вызывает у детей отрицательных эмоций. Сам процесс полностью отображается на мониторе, что является отличным форматом наглядной презентации возможных кариозных поражений для родителей.
Подрезание уздечки
Рассечение уздечки проходит под местной анестезией, накладываются саморассасывающиеся швы. Ребенку назначают щадящую диету и полоскание полости рта антисептическими препаратами. Врач-логопед порекомендует специальные упражнения для тренировки уздечки и формирования правильного прикуса.
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Брекет-системы
Брекет-система – это ортодонтическая конструкция, основным элементом которой являются скобы, маленькие замочки, которые крепятся к зубу и не снимаются на протяжении курса лечения. Конструкция включает дугу, выравнивающую зубы и соединительные элементы.
Капы
Стоматологические капы (элайнеры) применяют для закрепления полученного результата после исправления неправильного прикуса, для лечения скрежета зубами, для отбеливания зубов в домашних условиях, а также, в некоторых случаях для исправления неправильного прикуса как альтернативу брекетам.
Лечение кариеса
Детский кариес лечится под местным обезболивающим – специальными анестетиками. Для этого сначала слизистую рядом с зубом смазывают гелем, который имеет приятный фруктово-ягодный вкус, после которого сама инъекция практически неощутима и обезболивание наступает быстро и эффективно.
Детский кариес лечится под местным обезболивающим – специальными анестетиками. Для этого сначала слизистую рядом с зубом смазывают гелем, который имеет приятный фруктово-ягодный вкус, после которого сама инъекция практически неощутима и обезболивание наступает быстро и эффективно.
Лечение пульпита
На приеме врач устанавливает психологический контакт с ребенком, помогает ему настроиться на лечение, успокаивает. Только после этого детский стоматолог приступает к лечению. Если ребенок все же сильно переживает, врач обязательно предложит воспользоваться закисью азота или лечением под общим наркозом. Первоочередная задача терапии – сохранение жизнеспособной пульпы, и обеспечение условий для дальнейшего нормального формирования постоянных зубов. Также, лечение направлено на устранение очага инфекции и предупреждение развития таких осложнений, как периодонтита.
Пусть ваши детки будут здоровы от пяточек до макушки!
На приеме врач устанавливает психологический контакт с ребенком, помогает ему настроиться на лечение, успокаивает. Только после этого детский стоматолог приступает к лечению. Если ребенок все же сильно переживает, врач обязательно предложит воспользоваться закисью азота или лечением под общим наркозом. Первоочередная задача терапии – сохранение жизнеспособной пульпы, и обеспечение условий для дальнейшего нормального формирования постоянных зубов. Также, лечение направлено на устранение очага инфекции и предупреждение развития таких осложнений, как периодонтита.
Пусть ваши детки будут здоровы от пяточек до макушки!
На правах рекламы. Фото с www.pixabay.com