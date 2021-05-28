В правительстве России решили сделать новую систему оплаты труда медицинских работников. Ее внедрят не раньше 2023 года. Сейчас это только пилотный проект и его хотят ввести в ноябре этого года, и по его результатам предложить правительству обновить систему оплаты труда и источники повышения зарплат.Пилотный проект введут сразу в семи российских регионах - Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и Севастополе. Продлится он до марта следующего года. Все это время сотрудники больниц и поликлиник будут получать выплаты по другому принципу. Их оклады будут считаться с учетом двух новых величин — коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона. При этом размер окладов не сможет быть меньше нынешнего уровня.
В России придумали новую систему оплаты труда для медиков. Введут к 2023 году
5:47:105/28/2021
Пилотный проект введут в семи регионах страны. Зарплаты будут отличаться по географическому признаку.
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