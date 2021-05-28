Центробанк отобрал лицензии сразу у трех банков

Накануне стало известно, что Центральный банк России лишил лицензии еще один банк. На этот раз под санкции попал «Заубер банк» (Санкт-Петербург). Он является участником системы страхования вкладов. Выяснилось, что организация нарушала федеральные законы о банковской деятельности.
Центробанк в последний год постоянно применял к ней меры и даже вводил запрет на проведение некоторых банковских операций.
Кроме того, финансовое учреждение нарушало требование законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Также ЦБ отобрал лицензию у банков «Нарат» и «ИРС».