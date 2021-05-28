Бухгалтер филиала НГПУ приписала себе 6,7 млн рублей: Полтора года она подделывала документы

В Новосибирской области прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении в образовательном учреждении свыше 6,7 млн рублей бюджетных средств. Об этом 28 мая сообщили в региональном надзорном ведомстве.
Куйбышевская межрайонная прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ведущего бухгалтера местного филиала Новосибирского государственного педагогического университета, который является федеральным учреждением.
Ей предъявлено обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, с 7 августа 2019 года по 30 декабря 2020 года обвиняемая на своем рабочем компьютере изготавливала реестры подлежащих выплате денежных средств и включала в платежные документы заведомо ложные, завышенные сведения о своей заработной плате.
-Финансовые документы она заверяла имеющимися электронными цифровыми подписями главного бухгалтера и директора. Таким способом ей удалось похитить путем обмана и злоупотребления доверием бюджетные денежные средства образовательного учреждения и его филиала на сумму свыше 6,7 млн рублей, - рассказали в облпрокуратуре.
Для удовлетворения заявленных потерпевшей стороной исковых требований на имущество (автомобили и др.) обвиняемой наложен арест.
Уголовно дело рассмотрит Куйбышевский районный суд.