Подбросившим наркотики Голунову полицейским дали до 12 лет колонии

Бывших оперативников, проводивших задержание Ивана Голунова приговорили к срокам до 12 лет колонии строгого режима.
Мосгорсуд признал виновными пятерых бывших сотрудников управления внутренних дел по Западному округу Москвы за то, что при задержании журналиста Ивана Голунова они подбросили ему наркотики. Заседание проводил судья Сергей Груздев.
Бывшего главу отдела наркоконтроля Игоря Ляховца приговорили к 12 годам колонии, ввели для него запрет на право занимать должности представителя власти на пять лет, лишили должности подполковника. Оперуполномоченные Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, Роман Феофанов получили по восемь лет. Оперативник Денис Коновалов — единственный, признавший вину, — пять лет. Всех бывших полицейских лишили званий и запретили занимать должности представителей власти от 1,5 до 4 лет. Каждому присудили выплатить по миллиону рублей за причиненный Голунову моральный вред.
Целью подсудимых было, по словам обвинения, повышение по службе. С марта 2019 года они начали оформлять на бумаге сведения о Голунове, якобы распространяющем синтетические наркотики в ночных клубах Москвы. В июне 2019 года оперативники задержали журналиста, провели обыск в его квартире. По словам Голунова, полицейских интересовали подробности его профессиональной работы — расследований, были изъяты все гаджеты, на которых находились данные о проводимых Иваном расследованиях, однако компьютера в квартире не оказалось, что огорчило полицейских. После того, как на полке были «найдены» наркотики, обыск прекратился, пишет РБК.
Иван Голунов на суде очень много говорил о насилии со стороны подсудимых, так он рассказал про то, как
оказавшись в холле УВД по ЗАО после сдачи анализов, он схватился за скамью, на которой сидел, и отказался идти дальше:
«Там я чувствовал себя в безопасности, потому что находился в зоне видимости камеры. Меня стали отрывать от лавочки, применять болевые приемы, давить на костяшки пальцев. Я разжал руки, меня потащили к выходу. Феофанов зажал мне шею рукой. Дотащили меня до лестницы. Я упал на лестницу, Сергалиев взял меня за ноги, Феофанов — за плечи, и они потащили меня вниз. Спиной я ударялся о ступеньки, в какой-то момент ударился левой частью головы. Возможно, в какой-то момент я потерял сознание, потому что из трех лестничных пролетов я помню только один. А следующее, что помню, — как лежу на улице спиной на асфальте, и Феофанов поставил мне ногу на грудь. Потом он изменил положение, поставил колено и оперся на него всем своим весом, это было очень больно. Меня за ноги, за руки закинули на заднее сиденье автомобиля».