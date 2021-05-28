Закон о запрете использовать ватные палочки и одноразовую посуды готовят в правительстве
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Закон о запрете использовать ватные палочки и одноразовую посуды готовят в правительстве

6:56:175/28/2021Фото: Habr
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По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, под запрет попадут трубочки для коктейля и цветной пластик.

Пластик больше не будет засорять окружающую природу - его скоро запретят выпускать

На законодательном уровне планируется провести запрет использования в стране пластиковой продукции. Из оборота могут быть выведены ватные палочки, посуда, трубочки для коктейлей и другие предметы, изготавливаемые из пластика, к которым все очень привыкли.

"Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда", - сообщила зампредседателя правительства Виктория Абрамченко на IX Невском международном экологическом форуме 28 мая.

Также запланировано использование до 50% вторсырья из отходов при производстве стройматериалов, для продукции сельхозпроизводителей и промышленности.

К 2030 году объем захоронений пластика, благодаря предпринимаемым мерам, должен быть уменьшен вдвое. Сейчас перерабатывают всего лишь 6% мусора. Остальное отвозят на свалки.

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ватные палочкиПластиковая посуда. запрет выпуска трубочек
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