Закон о запрете использовать ватные палочки и одноразовую посуды готовят в правительстве

На законодательном уровне планируется провести запрет использования в стране пластиковой продукции. Из оборота могут быть выведены ватные палочки, посуда, трубочки для коктейлей и другие предметы, изготавливаемые из пластика, к которым все очень привыкли.
"Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда", - сообщила зампредседателя правительства Виктория Абрамченко на IX Невском международном экологическом форуме 28 мая.
Также запланировано использование до 50% вторсырья из отходов при производстве стройматериалов, для продукции сельхозпроизводителей и промышленности.
К 2030 году объем захоронений пластика, благодаря предпринимаемым мерам, должен быть уменьшен вдвое. Сейчас перерабатывают всего лишь 6% мусора. Остальное отвозят на свалки.