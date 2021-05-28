Лунный календарь на работу в огороде на 29 и 30 мая 2021: что можно сажать

29 мая
Сегодня - последний благоприятный день в мае 2021 года практически для всех видов посадок, посевов и дачных работ.
Можно садить ягоды и ягодные кустарники, пересаживать их, черенковать и прививать.
В зависимости от ваших климатических условий можно высаживать в теплицу или прямо в грунт любой вид рассады, которая готова к высадке. Если у вас достаточно тепло - можно сеять семена сразу в грунт.
Благоприятно высаживать помидоры, баклажаны, перцы, огурцы, тыквы, сеять зелень, горох и фасоль и другие культуры.
Хорошо сегодня стричь газон, опрыскивать деревья и кустарники от вредителей, обрабатывать посаженную рассаду от фитофторы. Поливать и рыхлить.
Можно продергивать частые всходы моркови и свеклы. Можно посеять редис.
Благоприятными будут работы и по благоустройству участка.
30 мая, воскресенье
Сегодня Луна убывает в Водолее и это неплодородный знак. Высадка и посевы не рекомендованы. Можно продолжить обработку кустарников и деревьев от болезней и вредителей. Можно проводить формирующую обрезку, удалять лишнюю поросль.
Благоприятна прополка, рыхление, но подальше от корней растений. Благоприятно стричь газон, чтобы он медленнее рос.
Из дачных работ не рекомендуется ничего благоустраивать с нуля. Можно заниматься ремонтом построек и забора.