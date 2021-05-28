На Netflix выходит вторая часть пятого сезона «Люцифера»

На видеосервисе Netflix 28 мая состоится премьера второй части пятого сезона сериала «Люцифер». Восемь эпизодов будут представлены во второй части эпопеи.
Окончание первой части пятого сезона запомнилось тем, что братья-ангелы устроили драку, в которой сошлись Михаил и Люцифер, а также Аменадиэль, а Бог спускается на землю, чтобы прекратить бой между сыновьями.
Судя по вышедшему трейлеру, во второй части пятого сезона братья воссоединятся, но ненадолго. После озвученного решения отца о желании уйти на покой, у братьев вновь начинается борьба, но уже за место Бога. Люди, ангелы и демоны будут помогать главным героям добиться своей цели. В отношениях Люцифера и детектива Хлои Декер возникают вопросы, в трейлере Люйифер говорит о том, что признание в любви из его уст будет ложью.
Сериал «Люцифер» - история о том, что дьявол покинул ад и пытается жить на земле. После того, как он знакомится с людьми и работает детективом, его характер и отношение с отцом меняются.
Шестой сезон, который уже снят, станет окончанием истории о Люцифере.