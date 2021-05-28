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Эти женские имена запрограммированы на притягивание счастья

10:20:045/28/2021Фото: pxhere
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Существует несколько женских имен, которые сразу при рождении наделяют девочку определенным везением и счастьем. Эти имена помогают по жизни справляться с любыми неприятностями.

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Есть имена, которые сразу наделяют девочку долей удачи

Анна

Аня - это самое популярное имя в мире. Считается, что оно наделяет девочку такими способностями, при который она может исполнять сама все свои желания. Они всего добиваются без помощи других людей. Довольно самодостаточны. В любви Анны очень счастливы. Можно сказать, что это имя - настоящий талисман счастья.

Маргарита


Они с самого рождения притягивают к себе самые счастливые моменты и умеют им радоваться всем сердцем. Легко общаются с окружающими, умны, креативны, талантливы, с ними в компании никогда не бывает скучно. Они сами способны рулить своей судьбой. Чего захотят - всегда получают.

Александра


Это "мужское" имя делает его обладательницу сильной, выносливой, она легко справляется со всеми трудностями и это никогда не выбивает ее из колеи. Они считаются счастливыми и очень удачливыми - фортуна всегда им улыбается. В них мощная энергетика и она ею всех заряжает. Им всегда достаточно денег. Но не потому, что они довольствуются тем. что имеют, а всегда могут заработать себе столько. сколько нужно.

Вера


Этим девушкам все само плывет в руки - они как магнит притягивают в свою жизнь все то, что им нужно. Очень обаятельны и умны, обладают неким мистическим даром, который сами не понимают. Просто им везет и все. С ними всегда весело. это достаточно рискованные девушки. Любят быть в центре внимания.

Виктория


Вика - это всегда победительница. За что ни возьмется - ей все по плечу. Их легко обидеть - они очень ранимы, но несмотря на это они всегда знают, как подобраться к людям. Мужчин выбирают себе сами и могут покорит любого при должном рвении.

Софья


Софии всегда видятся окружающим как счастливицы, у которых есть все. С ними рядом и удача, и счастье, и хорошее настроение. Они редко плачут, потому что редко грустят. Это очень терпеливые девушки. Но их легко обидеть. Достаточно авантюрны и готовы идти на риск, если им это интересно.

Дарья


Даша сама хозяйка своей судьбы. Она практически никогда не совершает ошибок, тем более судьбоносных. Мужчин выбирает таких, которые ей нужны для долгой жизни. Они очень сообразительны, из них получаются хорошие владелицы бизнеса. Умеют все организовать. А потому всегда счастливы.

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