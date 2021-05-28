Новые подробности смерти 4-месячной девочки в горбольнице Бердска стали известны: Прокуратура проверяет врачей и чиновников

Прокуратура Бердска организовала проверку в связи со смертью ребенка в отделении реанимации Бердской горбольницы. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", проверка началась по инициативе и.о. прокурора города Юрия Кващука.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 4-месячная девочка скончалась в больнице в ночь на 25 мая, куда ее доставили накануне вечером.
По информации прокуратуры, младенца привезли в тяжелом состоянии с признаками ОРВИ. Истинный диагноз и причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза, назначенная Следственным комитетом.
Напомним, что новорожденную девочку привезли в машине скорой помощи и дома по звонку родителей вечером в понедельник. Но через два часа, несмотря на реанимационные мероприятия, она скончалась.
Минздрав Новосибирской области начал проверку по факту гибели девочки.
"До этого родители за медицинской помощью не обращались. Минздрав Новосибирской области проводит проверку по поводу смерти ребенка", - отметили в пресс-службе министерства.
По данным Следственного комитета, 25 мая 2021 года в следственные органы СК России по Новосибирской области из ЦГБ Бердска поступило сообщение о смерти ребенка. По данному факту незамедлительно организована доследственная проверка.
Как сообщили в региональном СК, следователь уже опросил родственников погибшей девочки, медицинский персонал. В бердском отделе Следственного комитета устанавливают все обстоятельства трагедии, изъяли необходимая документацию в ЦГБ. В ходе проверки следователи дадут оценку своевременности и качеству оказания врачебной помощи. Кроме того, выяснят, насколько вовремя обратились родители в медицинское учреждение.
Прокуратура тоже проверит соблюдение законодательства о защите прав ребенка, оценит полноту действий должностных лиц, ответственных за оказание младенцу медицинской помощи.
При наличии оснований будут приняты меры реагирования, уточнили в надзорном ведомстве 28 мая.