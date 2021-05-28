Аниматоры разводили туристов на деньги и получили по 5 суток ареста
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Аниматоры разводили туристов на деньги и получили по 5 суток ареста

10:46:485/28/2021Фото: УВД по Сочи
0

После навязчивых просьб сфотографироваться с собой, молодые люди, одетые в костюмы мультяшных героев, требовали деньги с отдыхающих. При отказе платить осыпали отдыхающих матом.

В сочинских "обезьянниках" появились аниматоры

В полицию Центрального отдела Сочи поступило несколько сигналов от отдыхающих о навязчивом «сервисе» нескольких аниматоров.

Молодые люди в костюмах героев мультфильмов навязчиво приставали к отдыхающим с просьбой сделать совместное фото, после чего требовали денег за предоставленную услугу. Если клиент отказывался платить, его осыпали нецензурной бранью.

После прибытия на место, полицейскими были задержаны три молодых человека, а через несколько часов к ним присоединился четвертый в костюме животного, который также приставал к отдыхающим.

Аниматоров судили по административному делу, им вынесли наказание по 5 суток ареста, сообщила пресс-служба УВД по городу Сочи. Пресечение подобных нарушений будет продолжено на весь период летнего сезона, отметили в полицейском ведомстве.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
аниматорыотдыхающиенавязчивый сервис
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как еще можно заработать на курорте?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Аниматоры разводили туристов на деньги и получили по 5 суток ареста
    10:46:48 5/28/2021
    Аниматоры разводили туристов на деньги и получили по 5 суток ареста
    Детей-инвалидов истязали в интернате: На обед - салат из репчатого лука
    10:30:21 5/28/2021
    Детей-инвалидов истязали в интернате: На обед - салат из репчатого лука
    Эти женские имена запрограммированы на притягивание счастья
    10:20:04 5/28/2021
    Эти женские имена запрограммированы на притягивание счастья
    БердскПропавшую без вести босую старушку в халате нашли в лесу Бердска через сутки
    10:12:40 5/28/2021
    Пропавшую без вести босую старушку в халате нашли в лесу Бердска через сутки
    Огромная акула до ужаса напугала пассажиров в лодке в ​​Атлантическом океане. Смотрите видео
    9:57:26 5/28/2021
    Огромная акула до ужаса напугала пассажиров в лодке в ​​Атлантическом океане. Смотрите видео
    Мертвыми нашли несовершеннолетнюю и ее спутника в салоне "Лады" с тентованным прицепом
    9:51:21 5/28/2021
    Мертвыми нашли несовершеннолетнюю и ее спутника в салоне "Лады" с тентованным прицепом
    Цикады в шоколаде расхватывают в кондитерской: говорят, завалены заказами
    9:50:33 5/28/2021
    Цикады в шоколаде расхватывают в кондитерской: говорят, завалены заказами
    Американская разведка получила данные о происхождении COVID-19, пишут СМИ
    9:37:10 5/28/2021
    Американская разведка получила данные о происхождении COVID-19, пишут СМИ
    Лунный календарь на работу в огороде на 29 и 30 мая 2021: что можно сажать
    9:20:18 5/28/2021
    Лунный календарь на работу в огороде на 29 и 30 мая 2021: что можно сажать
    БердскМинтруд назвал точную дату подачи заявления на 10 000 рублей на детей от 6 до 18 лет: Сколько будут принимать заявки на пособие?
    9:05:39 5/28/2021
    Минтруд назвал точную дату подачи заявления на 10 000 рублей на детей от 6 до 18 лет: Сколько будут принимать заявки на пособие?