Аниматоры разводили туристов на деньги и получили по 5 суток ареста

В полицию Центрального отдела Сочи поступило несколько сигналов от отдыхающих о навязчивом «сервисе» нескольких аниматоров.
Молодые люди в костюмах героев мультфильмов навязчиво приставали к отдыхающим с просьбой сделать совместное фото, после чего требовали денег за предоставленную услугу. Если клиент отказывался платить, его осыпали нецензурной бранью.
После прибытия на место, полицейскими были задержаны три молодых человека, а через несколько часов к ним присоединился четвертый в костюме животного, который также приставал к отдыхающим.
Аниматоров судили по административному делу, им вынесли наказание по 5 суток ареста, сообщила пресс-служба УВД по городу Сочи. Пресечение подобных нарушений будет продолжено на весь период летнего сезона, отметили в полицейском ведомстве.