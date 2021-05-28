Производственный календарь на июль 2021: праздничные, рабочие и выходные дни

Производственный календарь чаще всего используется бухгалтерами в компаниях, чтобы точно рассчитать заработную плату работникам в соответствии с нормой рабочих часов.
Он всегда составляется с учетом законодательных актов и постановлений Правительства РФ.
В нем содержатся данные о количестве рабочих дней. праздничных дней, выходных дней, а также о сокращенных рабочих днях и переносах праздников.
Производственный календарь является универсальным рабочим инструментом для правильного распределение рабочих часов, а также ведения табеля учета рабочего времени.
В июле 31 календарный день. В 2021 году в этом месяце 9 выходных дней, праздников нет. 22 рабочих дня.
Если вы работаете по сорок часов в неделю, то в месяц ваша норма труда составит 176 часов.
При 36 рабочих часа в неделю вы должны отработать в июле 2021 года 158,4 часа.
При самой маленькой трудовой неделе в 24 часа за месяц вы должны будете отработать 105,6 часа.