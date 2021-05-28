Американская разведка получила данные о происхождении COVID-19, пишут СМИ
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Американская разведка получила данные о происхождении COVID-19, пишут СМИ

9:37:105/28/2021Фото: Pixabay
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Пока спецслужбы США допускают два варианта появления опасной инфекции — от животного к человеку и из лаборатории.

Разведка США приближается к разгадке происхождения коронавируса

Американская разведка сообщила в Белый дом о том, что у них есть сведения о происхождении коронавируса.

Данные разведки еще до конца не проверены и требуют тщательного анализа, об этом сообщила New York Times, ссылаясь на собственные источники. Какие данные имеются у разведки США, пока неизвестно, пока только ясно, что для уточнения информации потребуются колоссальные компьютерные мощности.

В четверг президент США Джо Байден заявлял, что вскоре выпустит отчет о происхождении COVID-19 полностью, если не появится новая информация. Белый дом уже выпускал релиз, в котором было сказано о том, что утечка из секретной лаборатории не исключена полностью.

Пока американские разведсилы допускают два варианта появления опасной инфекции — от животного к человеку и из лаборатории. Для того, чтобы выяснить правду, спецслужбам было дано 90 дней на проведение анализа собранной информации.

Китайская сторона заявляет, что версия о утечке из лаборатории является клеветой.

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