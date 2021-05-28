Актеры суперпопулярных «Друзей» снова собрались на одной площадке

Сериал «Друзья» - самая популярная многосерийная история о том, как могут существовать друзья в идеальной жизни. За 10 сезонов с 1994 по 2004 годы было снято 236 серий. Финальный эпизод, ставший логической развязкой посмотрели одновременно 52 миллиона зрителей.
После актеры собрались лишь раз — в спецвыпуске, снимавшемся в течении двух дней. Актеры рассказали о взаимоотношениях и дружбе после завершения съемок. Новый эпизод вышел в HBO Max, его продолжительность — два часа. Все действие происходит в виде общения актеров, сыгравших шесть главных ролей - Дженнифер Энистон (играла Рэйчел), Кортни Кокс-Аркетт (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэттью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс).
Декорации для съемок были восстановлены с точностью до миллиметра, а перед знаменитым фонтаном прошло ток-шоу с ведущим Джеймсом Корденом. Актеры рассказали, что они все время поддерживали связь друг с другом.
«Мы поддерживаем связь, конечно же! Может, не ежедневно, но между нами тесная связь из-за этого шоу. Каждый раз, когда ты звонишь кому-то из “Друзей”, они возьмут трубку», — заявила Кудроу.
Разглядывая декорации, Леблан (Джоуи) все время подчеркивал, что они стали намного меньше. «Это невозможно, мы же не выросли», — заметила Энистон. «Говори за себя», — со смехом парировал актер, с трудом протискиваясь в дверь гримерки. На шоу выяснилось, что некоторые серии актеры ни разу не смотрели, потому что им не нравится видеть себя на экране. Швиммер (Росс) признался, что сразу влюбился в Энистон (Рейчел), а та заметила, что чувства были взаимными.
Создатели сериала Марта Кауффман и Дэвид Крейн поделились, что черпали вдохновение из собственной юности, проведенной ими в Нью-Йорке.
«Если описать идею сериала одним предложением, то оно будет таким: “Это про тот период в жизни, когда твои друзья — это твоя семья”», — подчеркнул Крейн.
В конце нового эпизода зрителя объяснили, почему так и не было снято продолжение полюбившегося всему мира сериала. Об этом рассказала Лиза Кудроу (Фиби):
«Я слышала, как <шоураннеры> Марта и Дэвид однажды сказали, что они закончили сериал на доброй ноте. У всех героев вышла хорошая жизнь, и им пришлось бы что-то сделать со всеми этими позитивными вещами, чтобы создать новые сюжеты. А я бы не хотела, чтобы наши хэппи-энды испортили!»