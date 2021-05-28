Мэр Бердска Евгений Шестернин наградил местные предприятия в честь Дня предпринимателя: Кому достались грамоты
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Мэр Бердска Евгений Шестернин наградил местные предприятия в честь Дня предпринимателя: Кому достались грамоты

8:27:345/28/2021Фото: berdsk.nso.ru
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Глава города и председатель горсовета депутатов Владимир Голубев вручили почетные грамоты и благодарность руководителям и сотрудникам бердских предприятий.

Мэр Бердска Евгений Шестернин на ПО "Сиббиофарм"

Мэр Бердска Евгений Шестернин 28 мая наградил почетными грамотами коллективы предприятий, сообщили в пресс-центре горадминистрации.

Глава города и председатель горсовета депутатов Владимир Голубев вручили почетные грамоты и благодарность руководителям и сотрудникам бердских предприятий. Награждение состоялось  в рамках празднования Дня российского предпринимательства. ⠀

Почетной грамотой администрации Бердска наградили главного бухгалтера ПО «Сиббиофарм» Елену Манернову и начальника цеха «Сиббиофарма» Николая Данилова.

Благодарность администрации города вручили технологу этой же компании Елене Бородулиной и заместителю директора московского филиала ПО «Сиббиофарм» Андрею Косолапову.

Кроме того, благодарности бердской мэрии удостоен коллектив ООО ПП "Шоколадная страна".

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее Евгений Шестернин наградил бердских предпринимателей честь профессионального праздника.

Получившие грамоты от главы города

На церемонии награждения

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