Педофил надругался над 9-летней девочкой в Бердске. Его задержали у магазина "Мария-Ра"

В Бердске правоохранители задержали 34-летний мужчину, который напал на третьеклассницу и сексуально к ней домогался. По предварительной информации, бердчанин подкараулил девочку возле магазина «Мария-Ра». Угрожая школьнице убийством, он совершил действия сексуального характера с 9-летней девочкой.
Сейчас с вероятным педофилом работают следователи.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", по факту сексуального нападения на ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ.
Следственный комитет пока выясняет, проводит проверку.
Подозреваемый, предположительно, уже отсидел за аналогичное преступление. Сейчас ему грозит до 20 лет лишения свободы.
... оторвать ему всё то , чем он совершает эти действия
В том числе и мозги больные ...