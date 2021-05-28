Педофил надругался над 9-летней девочкой в Бердске. Его задержали у магазина "Мария-Ра"
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Педофил надругался над 9-летней девочкой в Бердске. Его задержали у магазина "Мария-Ра"

8:41:325/28/2021
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Угрожая школьнице убийством, он совершил действия сексуального характера в отношении ребенка. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ. 

В Бердске педофил напал на третьеклассницу 

В Бердске правоохранители задержали 34-летний мужчину, который напал на третьеклассницу и сексуально к ней домогался. По предварительной информации, бердчанин подкараулил девочку возле магазина «Мария-Ра». Угрожая школьнице убийством, он совершил действия сексуального характера с 9-летней девочкой.

Сейчас с вероятным педофилом работают следователи.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", по факту сексуального нападения на ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Следственный комитет пока выясняет, проводит проверку.

Подозреваемый, предположительно, уже отсидел за аналогичное преступление. Сейчас ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Комментарий
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    Аноним, 28 мая 2021 8:59:26
    Сволочь
    ... оторвать ему всё то , чем он совершает эти действия
    В том числе и мозги больные ...
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