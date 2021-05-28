Минтруд назвал точную дату подачи заявления на 10 000 рублей на детей от 6 до 18 лет: Сколько будут принимать заявки на пособие?

Заявления на единовременную выплату на детей школьного возраста начнут принимать в середине июля 20201 года заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина 28 мая.
"Прием заявлений начнется, мы планируем, где-то в середине июля, точная дата будет определена, когда у нас, собственно, выйдет постановление. <...> В августе, пока даты тоже точно нет, начнется осуществление выплаты. Прием заявлений будет осуществляться до 1 ноября", - сказала она на заседании общественного совета при Минтруде.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Владимир Путин в послании парламенту 21 апреля огласил ряд мер поддержки для семей с детьми. В том числе заявил о единовременной выплате в размере 10 000 рублей на всех школьников и будущих первоклассников. Деньги родители получат до 17 августа, чтобы успели подготовиться к школе.
Кроме того, глава государства объявил, что с 1 июля будет введена выплата на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях, в среднем 5 650 рублей в месяц. Об этом тоже подробно рассказывал "Курьер. Среда. Бердск".