Детей-инвалидов истязали в интернате: На обед - салат из репчатого лука

Следователи возбудили уголовные дела после проверки, проведенной в доме-интернате для детей-инвалидов, который находится в Самаре.
В течении года в «Самарский пансионат для детей-инвалидов» не пускают посетителей, которые хоть как-то сглаживают беспробудное нахождение больных детей в стенах учреждения.
В ходе проверки выяснилось, что у детей изношенная рваная одежда, питание состоит из дешевых продуктов — на момент проверки на обед подали салат, состоящий из одного репчатого лука.
Для обработки пролежней, образовавшихся у маленьких лежачих инвалидов, использовали зеленку.
Уголовные дела о неисполнении должностных обязанностей, халатности, истязании, жестоком обращении и ненадлежащем воспитании несовершеннолетних заведены на сотрудников и должностных лиц бюджетного учреждения.