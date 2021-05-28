Мертвыми нашли несовершеннолетнюю и ее спутника в салоне "Лады" с тентованным прицепом
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Мертвыми нашли несовершеннолетнюю и ее спутника в салоне "Лады" с тентованным прицепом

9:51:215/28/2021Фото: СК
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«При осмотре машины обнаружены денежные средства, банковские карты и иные документы пострадавших», – рассказали в СКР по Волгоградской области.

В Волгограде обнаружили тела мужчины и девушки в салоне легковушки

В Волгограде следователи устанавливают причины гибели двух человек. Накануне легковой автомобиль с телами девушки и мужчины был обнаружен возле промышленной торговой базы в Дзержинском районе, сообщили в управлении СКР по региону 28 мая.

О страшной находке сообщили работники базы, которые обратили внимание на подозрительный автомобиль с тентованным прицепом. А когда заглянули внутрь салоны «Лады», то увидели мужчину и девушку без признаков жизни.

Уже установлено, что машина принадлежит 31-летнему мужчине. Вместе с 16-летней девушкой он приехал в Волгоград еще 24 мая закупить товар для продуктового магазина, рассказали родственники.

«При осмотре машины обнаружены денежные средства, банковские карты и иные документы пострадавших», – рассказали в СКР по Волгоградской области.

Проводится доследственная проверка по факту смерти двух человек.

По словам следователей, следов насильственной смерти не обнаружено. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

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