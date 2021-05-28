Пропавшую без вести босую старушку в халате нашли в лесу Бердска через сутки

Новосибирские волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о завершении поисков 80-летней Валентины Киклевич. Ее нашли через сутки после пропажи в бердском лесу.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", пожилая бердчанка ушла на прогулку 27 мая и не вернулась домой. Ее местонахождение было не известно. Волонтеры поискового отряда сообщали, что у женщины могут быть проблемы с памятью. И призывали помочь в поисках, разослав ориентировки с приметами пропавшей.
И вот вечером 28 мая мая стало известно, что старушку отыскал экипаж «Лиза Алерт». Руководители отряда поблагодарили всех, кто выезжал на поиски и распространял информацию в сети.