Пропавшую без вести босую старушку в халате нашли в лесу Бердска через сутки
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Пропавшую без вести босую старушку в халате нашли в лесу Бердска через сутки

10:12:405/28/2021Фото: Лизы Алерт
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80-летняя бердчанка ушла на прогулку 27 мая и не вернулась домой. Ее местонахождение было не известно. Волонтеры поискового отряда сообщали, что у женщины могут быть проблемы с памятью.

80-летняя пенсионерка ушла на прогулку в Бердске и не вернулась

Новосибирские волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о завершении поисков 80-летней Валентины Киклевич. Ее нашли через сутки после пропажи в бердском лесу.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск",  пожилая бердчанка ушла на прогулку 27 мая и не вернулась домой. Ее местонахождение было не известно. Волонтеры поискового отряда сообщали, что у женщины могут быть проблемы с памятью. И призывали помочь в поисках, разослав ориентировки с приметами пропавшей.

И вот вечером 28 мая мая стало известно, что старушку отыскал экипаж «Лиза Алерт». Руководители отряда поблагодарили всех, кто выезжал на поиски и распространял информацию в сети.

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