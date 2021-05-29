Календарь дачника на 29 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Календарь дачника на 29 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:115/29/2021Фото: pixabay.com
0

Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений

29 мая 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 18 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака КозерогПроцент освещенности Луны составляет 88%. Восход Луны в --:--, а закат в 06:11.

Хронология лунных дней


  • 18 лунный день c 23:53 28.05.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Козерог (+)

Луна в знаке Козерог. Это средний по плодородности знак. Обеспечивает хороший урожай, который долго и хорошо хранится, правда, плоды бывают среднего размера.

Семенной материал очень высокого качества, семена долго сохраняют всхожесть. Растения, посеянные и посаженные в эти дни, всходят медленно, но дружно. Имеют мощную корневую систему, крепкий стебель и хотя растут медленно, приобретают выносливость, устойчивость к различным повреждениям, болезням, перепадам температур, засухе, морозам.

Деревья и многолетние кустарники будут долго плодоносить, особенно те культуры, которым придется расти и плодоносить в засушливых или очень холодных условиях. Многолетние и однолетние цветочные растения имеют крепкий стебель и некрупные, но красивой формы цветы.

Благоприятно в козероге:


  • замачивание семян;
  • посев, посадка на долгое хранение и на семена, также пересадка овощных растений, особенно картофеля, корнеплодных и луковых;
  • посев и посадка деревьев и кустарников, бобовых, зерновых;
  • посадка подвоев для дальнейшей перепрививки;
  • посевы и посадки подзимние и многолетних растений, зимующих в открытом грунте;
  • можно пересаживать растения с ослабленной корневой системой, а также те цветы, которым предстоит зимовать на холодных подоконниках;
  • корневая и некорневая подкормка растений;
  • обрезка, прищипка, прививка и заготовка черенков;
  • заготовление сена;
  • защита от болезней и вредителей;
  • уборка на длительное хранение и на семена;
  • заготовка корней лекарственных растений;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.

Возможны в козероге посев и посадка следующих культур:


  • овощных: арахис, бобовые, дайкон, капуста (белокочанная, брокколи, кольраби, цветная), картофель, лук (батун, порей, репчатый, шнитт), мангольд, морковь, перец горький, редис, редька, репа, свекла, топинамбур, тыква, чеснок;
  • пряно-зеленых: базилик, мята, петрушка, сельдерей, укроп, хрен, шпинат, щавель;
  • плодово-ягодных: абрикос, вишня, груша, земляника, крыжовник, персик, слива, смородина, яблоня;
  • полевых: гречиха, ячмень;
  • цветов: ирис;
  • комнатных растений: драцена (деремская, душистая), конофитум Фридриха, лавр благородный, лапидария Маргарет, ларгиродерма яичковидная, пальмы веерные (хамеропс приземистый, трахикарпус Форчуна, вашингтония нитеносная), толстянка (серебристая, серповидная), фикус (Бенджамина, бенгальский, лировидный), фикус эластик (каучуконосный), хвойные растения, юкка слоновая.

Не благоприятно в козероге:


  • работать с корнями растений.

18 лунный день (±)

29 мая 2021 года в 12:00 — 18 лунный день. Достаточно пассивный день, активность допускается, но не рекомендуется. В этот лунный день происходит активное питание нижней части растений, начинается активный рост корней и их насыщение.

Рекомендуется в 18 лунный день:


  • посев и посадка растений, у которых съедобна подземная часть: картофель, морковь, брюква, лук, свекла, арахис, репа;
  • выкопка луковиц и клубней на хранение;
  • пересадка, прививка, обрезка деревьев;
  • прополка, прореживание, опрыскивание от болезней и вредителей.

Не рекомендуется в 18 лунный день:


  • полив, он должен быть умеренным;
  • работа с корнями растений, так как это может привести к их гибели;
  • рыхлении почвы.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:


  • посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
  • прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
  • обрезка растений для замедления роста побегов;
  • обрезка усов земляники;
  • выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
  • срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
  • сбор урожая для длительного хранения;
  • заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
  • допускается органическая подкормка, но только корневая.

Источник: mirkosmosa.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
дачалунный календарькалендарь дачника
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Хорошего урожая!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Календарь дачника на 29 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:11 5/29/2021
    Календарь дачника на 29 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Тайную комнату обнаружили зрители в шкафу кабинета крымского министра
    9:18:47 5/29/2021
    Тайную комнату обнаружили зрители в шкафу кабинета крымского министра
    РПЦ отказывается освящать оружие: Окропят святой водой только воина
    8:55:35 5/29/2021
    РПЦ отказывается освящать оружие: Окропят святой водой только воина
    Путин назвал всплеском эмоций произошедшее после экстренной посадки в Минске самолета Ryanair
    8:41:01 5/29/2021
    Путин назвал всплеском эмоций произошедшее после экстренной посадки в Минске самолета Ryanair
    Какой сегодня церковный праздник 29 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:48 5/29/2021
    Какой сегодня церковный праздник 29 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 мая 2021 в России и мире
    7:40:41 5/29/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 мая 2021 в России и мире
    БердскЗаморозки идут в Бердск 29 мая: почему работу в огороде нужно сегодня начать с молитвы
    6:30:15 5/29/2021
    Заморозки идут в Бердск 29 мая: почему работу в огороде нужно сегодня начать с молитвы
    Красивые мирные открытки с Днем миротворцев ООН 29 мая и добрые поздравления
    6:00:05 5/29/2021
    Красивые мирные открытки с Днем миротворцев ООН 29 мая и добрые поздравления
    БердскСильная магнитная буря после ряда вспышек на Солнце 29 мая 2021: Что советуют метеопатам врачи и астрономы
    5:45:58 5/29/2021
    Сильная магнитная буря после ряда вспышек на Солнце 29 мая 2021: Что советуют метеопатам врачи и астрономы
    Отсрочка операции по поводу рака легких связана с более высоким риском смерти
    4:00:40 5/29/2021
    Отсрочка операции по поводу рака легких связана с более высоким риском смерти