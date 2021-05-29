Когда сажать репу и редис в мае и июне 2021 года: подготовка семян к посадке

Репа и редис относятся к семейству красноцветных. Их главное преимущество и польза - предотвращение заболевания раком желудка и груди.
Редис
Редис - самый ранний овощ, богатый витамином С. В овоще много органических кислот и солей, которые помогают обмену веществ и перевариванию пищи.
Перед посадкой грядку для семян вскапывают, добавляя туда ведро компостной земли. А перед посевом семена необходимо замочить в воде на 12 часов, после того как они высохнут высеивать в бороздки с интервалом 12 – 15 см.
Сеять эти овощные культуры лучше всего в конце апреля или середине мая. Для поздних сортов оптимальным вариантом будет первая половина августа. Кроме того, можно использовать дополнительный уход. Накрывая посевы непрозрачным укрывным материалом: это помогает искусственно укоротить световой день для редиса, чтобы не появилась цветуха.
Поливать редис нужно каждые 2-3 дня, по вечерам. Если стоит засушливая погода, то каждый день.
Репа
В столовых сортах репы содержится большое количество каротина, сахаров, растительный белок и крахмал, а витамина С в репе вдвое больше, чем в апельсинах.
Грядку под репу нужно готовить почти также как под свеклу. Сухие семена высеивают в начале мая, а для зимнего хранения - в начале июля.
Таким образом, на ровной и уплотненной грядке делают бороздки глубиной 1 – 1,2 см и сеют туда семена на расстоянии между гнездами 10-12 см.
Поливать корнеплоды особенно важно в начале всходов. На 1 кв м требуется 5-6 литров воды при поливе два раза в неделю.
МАЙ
Самые неудачные дни
30 и 31 мая
ИЮНЬ
Хорошие дни
11, 12, 12 июня
Подходящие дни
10 и 15 июня
Средние дни
3, 4, 5, 7, 8, 17, 18, 19 июня
Неудачные дни
1, 2, 6, 9, 20, 21, 22, 23, 29, 30 июня
Самые неудачные дни
24, 25, 26, 27, 28 июня