Когда сажать репу и редис в мае и июне 2021 года: подготовка семян к посадке
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Когда сажать репу и редис в мае и июне 2021 года: подготовка семян к посадке

2:15:005/29/2021Фото: pixabay.com
0

Поливать корнеплоды особенно важно в начале всходов. На 1 кв. м требуется 5-6 литров воды при поливе два раза в неделю.

Редис - самый ранний овощ, богатый витамином С

Репа и редис относятся к семейству красноцветных. Их главное преимущество и польза - предотвращение заболевания раком желудка и груди.

Редис

Редис - самый ранний овощ, богатый витамином С. В овоще много органических кислот и солей, которые помогают обмену веществ и перевариванию пищи.

Перед посадкой грядку для семян вскапывают, добавляя туда ведро компостной земли. А перед посевом семена необходимо замочить в воде на 12 часов, после того как они высохнут высеивать в бороздки с интервалом 12 – 15 см.

Сеять эти овощные культуры лучше всего в конце апреля или середине мая. Для поздних сортов оптимальным вариантом будет первая половина августа. Кроме того, можно использовать дополнительный уход. Накрывая посевы непрозрачным укрывным материалом: это помогает искусственно укоротить световой день для редиса, чтобы не появилась цветуха.

Поливать редис нужно каждые 2-3 дня, по вечерам. Если стоит засушливая погода, то каждый день.

Репа

В столовых сортах репы содержится большое количество каротина, сахаров, растительный белок и крахмал, а витамина С в репе вдвое больше, чем в апельсинах.

Грядку под репу нужно готовить почти также как под свеклу. Сухие семена высеивают в начале мая, а для зимнего хранения - в начале июля.

Таким образом, на ровной и уплотненной грядке делают бороздки глубиной 1 – 1,2 см и сеют туда семена на расстоянии между гнездами 10-12 см.

Поливать корнеплоды особенно важно в начале всходов. На 1 кв м требуется 5-6 литров воды при поливе два раза в неделю.

МАЙ

Самые неудачные дни

30 и 31 мая

ИЮНЬ

Хорошие дни

11, 12, 12 июня

Подходящие дни

10 и 15 июня

Средние дни 

3, 4, 5, 7, 8, 17, 18, 19 июня

Неудачные дни 

1, 2, 6, 9, 20, 21, 22, 23, 29, 30 июня

Самые неудачные дни

24, 25, 26, 27, 28 июня

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
дачаредискак сажатькогда сеятьрепа
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Репа или редис?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    "Вопиющее по своей жестокости преступление": Раскрыта причина изнасилования 11-летней девочки семиклассницей. Появились новые уголовные дела в Барнауле
    2:17:50 5/29/2021
    "Вопиющее по своей жестокости преступление": Раскрыта причина изнасилования 11-летней девочки семиклассницей. Появились новые уголовные дела в Барнауле
    Когда сажать репу и редис в мае и июне 2021 года: подготовка семян к посадке
    2:15:00 5/29/2021
    Когда сажать репу и редис в мае и июне 2021 года: подготовка семян к посадке
    Подробности выстрела в голову инспектором ДПС при задержании стали известны: СК возбудил уголовное дело против полицейского под Новосибирском
    1:50:36 5/29/2021
    Подробности выстрела в голову инспектором ДПС при задержании стали известны: СК возбудил уголовное дело против полицейского под Новосибирском
    Чиновник Роскосмоса назначил подружку на высокую должность с зарплатой почти 1 млн рублей в месяц и попал под уголовное дело
    1:35:06 5/29/2021
    Чиновник Роскосмоса назначил подружку на высокую должность с зарплатой почти 1 млн рублей в месяц и попал под уголовное дело
    БердскВласть Бердска заплатит 847 тыс. рублей за проект парка на месте "злачного места" в Микрорайоне. Каким он будет, голосуют горожане
    1:19:27 5/29/2021
    Власть Бердска заплатит 847 тыс. рублей за проект парка на месте "злачного места" в Микрорайоне. Каким он будет, голосуют горожане
    Учитель совратил пятерых школьников во время турпоходов
    12:54:30 5/29/2021
    Учитель совратил пятерых школьников во время турпоходов
    БердскСупермаркет закрыл проход жителям Бердска: Мэр Шестернин показал новый путь
    12:35:03 5/29/2021
    Супермаркет закрыл проход жителям Бердска: Мэр Шестернин показал новый путь
    При задержании водителя выстрелил в голову нарушителю полицейский в Новосибирской области
    12:01:04 5/29/2021
    При задержании водителя выстрелил в голову нарушителю полицейский в Новосибирской области
    Почему Луна становится кровавой во время затмения, объяснил эксперт
    11:26:24 5/29/2021
    Почему Луна становится кровавой во время затмения, объяснил эксперт
    День Федора Житника 29 мая: сколько сегодня можно работать в огороде?
    11:20:19 5/29/2021
    День Федора Житника 29 мая: сколько сегодня можно работать в огороде?